УНИАН проведет видео онлайн-трансляцию матча УПЛ "Днепр" - "Карпаты"

В этом матче сойдутся команды, занимающие 3-е и 12-е места в турнирной таблице.

"Карпаты" начали нынешний сезон далеко не самым удачным образом. Сначала команда сыграла вничью в Ужгороде с "Говерлой" - 2:2, после чего потерпела поражение на своем поле от донецкого "Металлурга" - 0:1.

В свою очередь, "Днепр" выиграл оба матча, одолев по очереди донецкий "Металлург" (2:0) и луцкую "Волынь" (1:0). И, в случае, если сегодня днепропетровцы выиграют, они по итогам третьего тура составят лидирующий тандем с донецким "Шахтером". У обоих коллективов будет по 9 очков.

Важен этот матч для "Днепра" и с точки зрения международного престижа. Представители УЕФА будут наблюдать за ситуацией в городе и на стадионе в день игры, после чего примут решение о том, может ли пройти матч плей-офф Лиги Европы «Днепр» - «Хайдук» 21-го августа на «Днепр-Арене» в Днепропетровске. Напомним, что игра 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов "Днепр" - "Копенгаген" проходила в Киеве.

В матче "Днепр" - "Карпаты" на котировках букмекерских контор явным фаворитом является "Днепр". На победу хозяев поля ставки принимаются с коэффициентом 1,27 к 1, в то время как на ничью - 6,2 к 1, а на победу львовян - 12 к 1.

Матч "Днепр" - "Карпаты" начнется в 19.30.

УНИАН проведет видео онлайн-трансляцию игры.