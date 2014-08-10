Чемпионка мира по гимнастике Годунко продала медаль ради нужд армии за 100 тыс. грн.

14:49, 10 августа 2014
Спорт
2

Золотая медаль чемпионата мира, которую для благотворительного аукциона в поддержку украинской армии, предоставила гимнастка Наталья Годунко сегодня ночью была продана.

Медаль Годунко продана за 100 тыс. грн. / aukro.ua

Об этом сообщает Xsport.ua.

Торги за награду, завоеванную украинкой на первенстве мира 2001 года в Мадриде закончились на цене 100 тыс. и 100 грн. 

Теперь счастливый обладатель медали должен перечислить деньги и забрать награду.

Как сообщал УНИАН, украинка несколько дней назад выставила свою медаль на торги, решив, что таким образом сможет помочь украинской армии. Деньги, вырученные за медаль, пойдут на закупку продовольствия и обмундирования.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter