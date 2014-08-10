Сборная Украины по пляжному футболу вышла в Суперфинал Евролиги

Сборная Украины по пляжному футболу выиграла решающий матч квалификации Евролиги у сборной Португалии и вышла в Суперфинал турнира.

Украинцы обыграли команду Португалии со счетом 4:3, сообщает beachsoccer.ru.

Украинская сборная в этом розыгрыше Евролиги вольно или невольно находится в процессе экспериментов с составом. Если польский этап пропустили все игроки сборной Украины, выступающие в чемпионате России, то на заключительный этап Евролиги по разным причинам тренерский штаб из ключевых игроков не вызвал Виталия Сидоренко, братьев Борсук и Олега Зборовского.

Тем не менее, в матче с португальцами, пропустив гол в самом начале игру, украинцы лишь еще больше разозлились. На седьмой минуте Константин Андреев сумасшедшим ударом от своей штрафной отправил мяч точно в дальнюю девятку ворот Идальго, а спустя минуту Дмитрий Медведь с более близкого расстояния повторил прием Андреева. Подвел же итог первому периоду Александр Корнийчук - 1:3.

Во втором и третьем периодах соперник имел преимущество и в концовке игры сумел сравнять счет. Но, овертайма не последовало. Корнийчук очень красивым ударом после развода мяча с центра поля забил победный гол выведя сборную Украины в Суперфинал Евролиги.

Таким образом, в сводной турнирной таблице украинцы делят 7-8 места со сборной Германии и в очном заключительном матче квалификационного турнира определят свои итоговые места. Также в Суперфинал вышли сборные Португалии, Швейцарии, Италии, Испании, России и Беларуси.

Суперфинал Евролиги состоится в Торредембарра (Испания) 14-17 августа.