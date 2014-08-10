Украинец Чебан стал чемпионом мира по гребле

Чебан выиграл финальный заезд на дистанции 200 метров, сообщает официальный сайт соревнований.

Чебан великолепно стартовал, но на второй половине дистанции его сумел нагнать Алексей Коровашков из России. После просмотра видеозаписи судьями было принято решение, что именно Чебан перед финишной чертой сумел совершить ключевой гребок.

В итоге, украинец, преодолевший дистанцию за 38,13 сек, опередил Коровашкова на 0,01 сек. Третьим финишировал Евгений Шуклин из Литвы (38,42).

Именно в этой дисциплине Чебан завоевал золотую награду Олимпийских игр 2012 года в Лондоне, однако на чемпионате Европы-2014 в Бранденбурге (Германия) был лишь пятым.

Чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ проходит в Москве с 6 по 10 августа.