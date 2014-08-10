Сборная Украины по баскетболу проиграла два матча в рамках подготовки к ЧМ

Украинцы проиграли командам Литвы и Австралии, сообщает пресс-служба Федерации баскетбола Украины.

В первой игре соперником сборной Украины была команда Литвы. Наши ребята неплохо начали матч, в первой половине ни разу не позволив сопернику оторваться в счете. Проиграв первую четверть с разницей "-4", украинцы во второй значительно прибавили и отыграли 3 балла, уйдя на перерыв с минимальным отставанием - 37:38. Но, после большого перерыва хозяева площадки в Каунасе резко взвинтили темп и сумели создать себе итоговое солидное преимущество - 70:54. Лучшими в составе украинцев в этом матче были Сергей Гладырь и натурализованный американец Пух Джеттер, набравшие по 11 очков.

На следующий день украинцам предстояла встреча со сборной Австралии. Здесь соперник уже в первой четверти ошеломил украинцев своим напором, разгромив команду Майка Фрателло со счетом 32:7. В дальнейшем преимущество австралийцев было далеко не столь весомым, а в заключительной четверти, имея перевес в 27 очков, соперник позволил украинцам существенно приблизиться в счете - 5:17. В итоге, 75:60 в пользу команды "Зеленого континента". В этой игре лучшим в составе украинцев стал Вячеслав Кравцов, набравший все те же 11 баллов.

Как сообщал УНИАН, сборная Украины готовится к дебютному в своей истории ЧМ-2014. Попасть в число участников мирового первенства украинцы сумели благодаря удачному выступлению на Евробаскете-2013 в Словении, где заняли итоговое 6-е место.

ЧМ-2014 по баскетболу пройдет в Испании с 30 августа по 14 сентября.