Игроки "Олимпика" "отработали с "Динамо" на все сто" - тренер (видео)

Об этом он заявил сразу после игры в интервью телеканалу "2+2".

В частности, Санжар отметил: "К этой игре мы готовились особым образом, учитывая, кто был у нас в соперниках. У киевского "Динамо" сейчас очень хорошая команда, составленная из квалифицированных футболистов. Результат был для нас важен в психологическом плане, но помимо этого, хотелось показать и содержательную игру. Ход матча был таким, что наши линии защиты и полузащиты работали с повышенной нагрузкой. А вот в линию атаки перехода не было, хотя во втором тайме для этого были предпосылки. Возможно, это происходило потому, что мы "наигрались" в отборе и на усталости уже не могли качественно вести атакующие действия. Однако за счет настроя, огромного желания и самоотдачи всех без исключения футболистов нам удалось достичь положительно результата".

Как сообщал УНИАН, матч "Динамо" - "Олимпик" завершился сенсационной ничьей - 0:0.

Таким образом, киевляне отстали от лидера турнирной таблицы УПЛ донецкого "Шахтера", который накануне одержал третью победу подряд - над харьковским "Металлистом" - 1:0.