Украинские шахматисты вошли в десятку сильнейших на Олимпиаде

Об этом сообщает официальный сайт турнира.

Мужская команда выиграла со счетом 3,5:0,5 очка. Свои партии выиграли Василий Иванчук у Ануара Исмагамбетова, Руслан Пономарев у Павла Коцура и Антон Коробов у Петра Костенко. Не смог одолеть соперника лишь Александр Моисеенко, сыгравший вничью с Рустамом Хуснутдиновым.

Женский матч завершился со счетом 3:1 в пользу украинок. Анна Музычук выиграла у Гулисхан Нахбаевой, Анна Ушенина обыграла Жансаю Абдумалик, а партии Мария Музычук - Динара Садуакассова и Наталья Жукова - Гульмира Даулетова завершились вничью.

Эти победы позволили существенно подняться украинским командам в турнирной таблице. Мужская сборная теперь имеет в своем активе 11 командных и 20,5 личных очка и занимает 10-е место. У женщин - 11 командных и 19 личных очков - 9-е место в таблице.

Как сообщал УНИАН, 41-я Всемирная шахматная Олимпида проходит в Тронхейме (Норвегия) с 1 по 14 августа.