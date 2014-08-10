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"Шахтер" обыграл "Металлист" (видео)
10:48, 10 августа 2014
Спорт
0
В центральном матче тура все решил гол Ракицкого
Шахтар - Металіст - 1:0. Відео голу Ракицького
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