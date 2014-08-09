"Динамо" сенсационно не смогло обыграть "Олимпик"

В Киеве завершился матч третьего тура украинской футбольной Премьер-лиги, в котором столичное "Динамо" не сумело обыграть дебютанта элитного дивизиона донецкий "Олимпик" - 0:0.

Матч прошел со значительным игровым и территориальным перевесом киевлян, но соперник сумел удержать нулевую ничью.

Киевляне атаковали большую часть времени, не давая сопернику толком распорядиться мячом. Тем не менее, многочисленные моменты Андрея Ярмоленко и его партнеров по нападению результата не дали. Самый опасный момент у киевлян случился уже в самой концовке, в добавленное арбитром время, когда Ярмоленко не попал по пустым воротам соперника.

Таким образом, киевляне потеряли первые два очка в нынешнем чемпионате и выбыли из группы лидеров.

Как сообщал УНИАН, ранее в этом туре донецкий "Шахтер" выиграл у харьковкого "Металлиста" - 1:0, ужгородская "Говерла" и полтавская "Ворскла" сыграли вничью - 0:0, а в матче донецкого и запорожского "Металлургов" был зафиксирован счет 1:1.

На данный момент у "Шахтера" 9 очков, "Динамо" - 7, днепропетровского "Днепра" - 6 (матч в запасе).