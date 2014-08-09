"Шахтер" одержал третью победу подряд в УПЛ

Во Львове завершился центральный матч третьего тура украинской футбольнофй Премьер-лиги, в котором донецкий "Шахтер" обыграл харьковский "Металлист" со счетом 1:0.

Судьба матча была решена в начале второго тайма.

Номинальный хозяин поля донецкий "Шахтер", вынужденный проводить свои домашние матчи на нейтральном поле во Львове, испытал проблемы еще в самом начале игры, когда был удален за фол последней надежды Ордец. Тем не менее, дончане не только не отдали инициативу сопернику, но и периодически продолжали атаковать их ворота.

Единственный голевой момент в матче случилсмя на 52-й минуте, когда гол забил Ярослав Ракицкий. Он воспользовался грубой ошибкой вратаря харьковчан Шуста. В дальнейшем дончане без труда сохранили свой минимальный перевес.

УНИАН провел онлайн-трансляцию матча, по которой можно проследить за ходом игры.