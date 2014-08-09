УПЛ, 3-й тур, "Динамо" - "Олимпик": видео онлайн-трансляция

Сегодня в Киеве пройдет матч 3-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором "Динамо" примет на своем поле дебютанта элитного дивизиона донецкий "Олимпик".

В этой игре сойдутся команды, занимающие третье и девятое места в турнирной таблице, сообщает официальный сайт УПЛ.

"Динамо" начало новый сезон с двух побед. Причем, если в первой игре команда одержала предсказуемую победу над полтавской "Ворсклой" - 1:0, то затем неожиданно уверенно обыграла в Харькове "Металлист" - 2:1. Таким образом, у киевлян максимальное количество - 6 очков - и они входят в группу лидеров таблицы наряду с донецким "Шахтером" и днепропетровским "Днепром".

В свою очередь, "Олимпик" разгромно уступил на старте одесскому "Черноморцу" (0:4), но затем сумел одолеть луганскую "Зарю" - 1:0 - одержав историческую первую победу в элитном дивизионе.

В очном противостоянии "Динамо" - "Олимпик" букмекеры предсказуемо считают явным фаворитом "Динамо". Ставки на победу киевлян принимаются с минимальным коэффициентом 1,143 к 1, на ничью - 9 к 1, на победу гостей - 23 к 1.

Стали известны стартовые составы команд:

Динамо: 23. Рыбка, 2. Данило Силва, 6. Драгович, 28. Тремулинас, 16. Сидорчук, 27. Макаренко Е., 45. Калитвинцев В., 90. Беланда, 20. Гусев О., 10. Ярмоленко, 22. Кравец

Запасные: 1. Шовковский, 3. Селин, 5. Вукоевич, Буяльский, Цыганков, 9. Безус, 19. Гармаш

Олимпик Д: 72. Литовка, 3. Иванов, 4. Гришко, 23. Шериф, 34. Дитятьев, 5. Дорошенко К., 6. Еременко Д., 13. Огиря, 15. Лебедь, 19. Тищенко И., 77. Кадимян

Запасные: 1. Махарадзе, 22. Мищенко А., 2. Олейник Я., 7. Драченко, 8. Доронин, 9. Сытник Ал., 21. Лысенко