УПЛ, 3-й тур, "Шахтер" - "Металлист" - 1:0: онлайн-трансляция

Сегодня во Львове состоится центральный матч 3-го тура украинской футбольной Премьер-лиги, в котором донецкий "Шахтер" встретится с харьковским "Металлистом".

В этой игре встретятся команды, которые занимают первое и пятое места в турнирной таблице УПЛ, сообщает официальный сайт Премьер-лиги.

В начале нынешнего сезона "Шахтер" выиграл оба матча, одолев запорожский "Металлург" (2:0) и полтавскую "Ворсклу" - 2:1. Таким образом, дончане идут без очковых потерь, а благодаря упорной разнице забитых и пропущенных мячей - 4:1 - занимают первое место среди других команд, также еще не потерявших очки в национальном первенстве.

В свою очередь, харьковчане, выигравшие в первом туре у луганской "Зари" - 2:1, потом с таким же счетом потерпели поражение от киевского "Динамо". Причем, поражение "Металлист" потерпел на своем поле. Таким образом, у команды 3 очка в турнирной таблице и разница забитых-пропущенных мячей - 3:3.

Матч станет своеобразным моментом истины для харьковчан, с точки зрения перспектив в борьбе за чемпионство.

На котировках букмекерских контор явным фаворитом выглядит "Шахтер". Даже с учетом того, что команда из Донецка вынуждена домашние матчи проводить на нейтральном поле во Львове. На победу горняков ставки принимаются с коэффициентом 1,5 к 1, на ничью - 4,6 к 1, на победу харьковчан - 6,8 к 1.

Стали известны стартовые составы команд:

"Шахтер": 32. Каниболоцкий А., 33. Срна, 18. Ордец, 44. Ракицкий, 13. Шевчук В., 6. Степаненко, 11. Марлос, 77. Илсиньо, 28. Тайсон, 9. Адриано, 21. Гладкий.

Запасные: 30. Пятов, 38. Кривцов, 17. Фернандо, 8. Фред, 7. Веллингтон Нем, 50. Болбат, 89. Дентиньо.

"Металлист": 35. Шуст, 3. Вильягра, 17. Пшеничных, 20. Марсио Азеведо, 8. Эдмар, 32. Красноперов, 19. Торрес, 24. Юссуф, 82. Ребенок, 22. Кулаков, 50. Жажа.

Запасные: 81. Дишленкович, 4. Березовчук, 6. Торсильери, 45. Осман А., 43. Ткачук Ю., 41. Чередниченко, 46. Радченко А.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

2. Первая атака у "Металлиста". Вильягра не смог овладеть мячом в борьбе с Шевчуком.

3. Еще один навес с правого фланга харьковчан - Кулаков навесил. Дончане отбились.

4. Третий подряд момент у харьковчан! Удар Жажи Коэльо с дальней дистанции - мимо.

5. Во Львове достаточно много болельщиков на трибуне, но как-то непривычно тихо, как для футбола.

6. "Металлист" держит мяч в центре поля.

7. Штрафной для "Металлиста". Коэльо навесил прямо в урки Каниболоцкому.

8. Горняки пытаются атаковать, но Гладкий теряет мяч в борьбе с защитниками "Металлиста".

9. Шевчук пытался обострить ситуацию у ворот соперника, но Шуст начеку.

10. Пока игра "не раскрывается".

11. Момент у "Шахтера". Тайсон сделал хорошую передачу вразрез на Марлоса, нот первым на мяче оказался вратарь Шуст.

12. Марлос подал с фланга - защитники "Металлиста" отбились.

13. ТАЙСОН! Шикарный момент имел, но пробил в сетку с внешней стороны ворот.

14. Ответ "Металлиста". Коэльо начинал атаку, но она захлебнулась из-за грамтотных действий защитников.

15. Срну вроде сбили нна линии штарфной - судья разводит руки.

16. УДАЛЕНИЕ у "Шахтера". Ордец сбил Азеведо. Судья усмотрел "фол последней надежды.

17. Штрафной харьковчане разыграли откровенно плохо.

18. Коэльо не успел на потенциально опасный пас партнера - Каниболоцкий овладел мячом.

19. Вмльягра обострял ситуацию в штрафной "Шахтера", но уступил в борьбе с защитником.

20. РЕБЕНОК! Отличный удар Павла под перекладину, но горняков спасает реакция Каниболоцкого. Угловой.

21. Ответ "Шахтера". Тайсон отдал пас на Марлоса, который не смог обыграть Шуста.

22. Замена у "Шахтера": Кривцов вместо Гладкого. Замена связана с удалением.

23. Еще одна атака "Шахтера" - Адриано не попал в створ ворот из выгоднейшей позиции.

25. Адриано нарушил правила в борьбе с Азеведо возле чужой штрафной площади.

26. Тайсон совершил отличный фланговый проход, но отдавал пас на Марлоса. который явно был в оффсайде.

27. Срна грубо фолит в центре поля. Пострадал Ребенок.

29. "Металлист" вновь контролирует мяч в центре поля.

30. "Шахтер" перехватил мяч, но прострел Шевчука был явно неудачным - мяч улетает за лицевую линию. От ворот.

32. Адриано получал пас от партнера, но его проход заблокировал Юссуф. Игровой момент, без нарушений.

33. Идет игра в центре поля. Обе команды больше осторожничают, нежели думают про атаки.

34. Марлос неожиданно ударил, но попал в защитника, от которого мяч ушел на угловой.

35. КРИВЦОВ! Опаснейший розыгырш углового, но мяч попадает в штангу.

36. Азеведо пасовал на партнера но неточно.

37. Неточно сыграл и Морслос. пасуя на партнера.

38. Ответ "Металлиста" - теперь черед ошибаться при пасе на соперника Коэльо.

39. И еще один момент для харьковчан - Вильягра не успевает к мячу.

40. "Металлист" нагнетает обстановку у ворот соперника, но не более того.

41. В ответной атаке Тайсон не придумал опасного продолжения, отдав пас на фланг. Защитники заблокировали комбинацию горняков.

43. Горняки атакуют - Шуст легко ловит мяч после навеса с фланга.

44. После удаления "Шахтер", оставшись в меньшинстве, играет крайне неуверенно.

45. Шевчук в который раз не смог отдать острый пас - мяч улетает за лицевую линию.

45+1. 1 минуту добавил судья к первому тайму.

ПЕРЕРЫВ

Весьма сумбурным получился первый тайм. Команды много ошибались и крайне редко рисковали в атаке. В основном, обе стороны сосредоточились на обороне собственных ворот. И если харьковчан, с их большими проблемами в начале нынешнего сезона, понять можно, то горняки в предверии этого матча считались яными фаворитами. Все карты им явно спутало удаление Ордеца. После этого команда вынуждена была провести замену, оставшись не только в меньшинстве, но и с одним форвардом.

Второй тайм может стать интересным, если кто-то из команд "вскроет" игру. Харьковчане должны найти в себе силы и пойти вперед. Ведь численное преимущество им дает большие преференции в атаке. Горнякам же стоит уповать исключительно на контратаки и удачу. Разумеется, если "Металлист" не боится соперника до такой степени, что в большинстве будет сидеть в обороне собственных ворот.

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

46. Ракицкий получил травму спины в самом же начале тайма. Досадная потеря может быть для "Шахтера".

47. Марлос не смог отдать передачу Адриано и сорвал атаку своей команды.

48. В ответной атаке Коэльо не успел к мячу, проиграв борьбу Каниболоцкому.

50. Штрафной пробьют горняки - Ракицкий пробил гораздо выше ворот.

51. Коэльо вновь на скорости пытался обыграть соперника. но Илиньо отобрал мяч.

52. ГОООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ!!! РАКИЦКИЙЙЙЙЙЙ!!!!!!!!! 1:0!!!

53. Шуст неудачно отбил мяч после розыгрыша углового дончанами и Ракицкий на добивании перебросил мяч через вратаря. Красивый гол.

54. "Металлист" подавал штрафной - Каниболоцкий легко забрал мяч в руки.

55. Азеведо едва не ошибся в собственной штрафной - Марслос не смог пробить как следует по воротам.

57. "Металлист" вновь контролирует мяч. И вновь безрезультатно.

58. Азеведо боролся с Срной за мяч в углу штрафной площади, но упустил мяч.

59. Коэльо имел шикарный момент, но не сумел обработать мяч.

60. "Металлист" все больше и больше атакует. Торрес неудачно навесил в штрафную горняков.

61. Еще одна замена у "Шахтера" - Дентиньо вместо Марлоса.

62. Срна очень опасно простреливал в штрафную харьковчан - Шуст первый оказался на мяче.

63. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Эдмар получил за снос Тайсона.

65. Затяжная атака "Металлиста" оканчивается ударом Кулакова с дульней дистанции - гораздо выше ворот.

66. Замена в "Металлисте": Осман вместо Ребенока

67 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ получает Степаненко за грубую игру.

69. Коэльо пробил штрафной очень неудачно - гораздо выше ворот мяч улетает.

70. Тайсон спас свою команду от неминуемого гола, отлично сыграв в штрафной.

71. И вновь горняки нарушают правила - штрафной.

72. Эдмар пробил штрафной - прямо в руки Каниболоцкому.

73. "Металлист" после пропущенного гола явно осмелел и перехватил преимущество. Гол назревает...

74. Тайсон шикарно пробил - Шуст вытащил мяч из под самой перекладины.

75. Пшеничных нарушил правила в центре поля на Адриано.

77. Эдмар сделал длинный навес на Османа - защитники перехватили мяч.

78. Еще один момент у "Металлиста" - Азеведо не смог обработать мяч в выгоднейшей ситуации.

79. Еще раз нарушают правила горняки на Азеведо. Ракицкий, впрочем, не согласен, атакует судью.

80. Коэльо очень опасно пробил со штрафного - совсем рядом со штангой.

82. Мяч в основном в центре поля в последние минуты.

84. Коэльо опасно отдавал пас на Азеведо, но мяч блокировали защитники горняков.

85. Замена в "Шахтере" - Фред вместо Тайсона

86. Замена в "Металлисте" - Березовчук вместо Кулакова.

88. Теряют мяч игрки "Металлиста" у боковой линии. А времени все меньше...

89. Ракицкий нарушил правила в борьбе с Азеведо.

90 Судья добавил 4 минуты.

90+1. Радченко ударил левой ногой - выше ворот.

90+3. Атака "Металлиста" завершается грубым нарушением правил Юссуфа на Адриано.

МАТЧ ОКОНЧЕН

Третья победа "Шахтера" подряд на старте чемпионата. "Металлист" явно находится в кризисе.

Спасибо за внимание.

До встречи!