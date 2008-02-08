Клебер и Ринкон покидают «Динамо»

Во второй половине сезона киевское «Динамо» решило отказаться от услуг опытных бразильских нападающих Клебера и Диого Ринкона. Оба футболиста в последние два месяца лечились, поэтому они полностью пропустили зимний подготовительный период, и их спортивная форма не соответствует критериям «Динамо», пишет "Дело".

«Они хорошие исполнители, но в последнее время бразильцы больше лечились, чем играли, - сказал тренер киевлян Юрий Семин. - Их сегодняшняя форма не позволяет им рассчитывать на место в основной команде, а держать таких опытных игроков, да еще и легионеров, в резерве не имеет смысла, это создаст определенные проблемы в коллективе».

Ринкон и Клебер ближайшие полгода проведут на родине в Бразилии. Однако генеральный директор «Динамо» Резо Чохонелидзе не раскрывает названия клубов, которые готовы взять футболистов в аренду. «Этот вопрос решается. Не могу сейчас ничего сказать. Придет время - мы все объявим», - сообщил руководитель клуба.

Пока речь идет о временном уходе бразильских нападающих из команды. Летом Чохонелидзе и Семин посмотрят, в каком состоянии будут находиться эти игроки, и, возможно, примут решение об их возвращении в Киев. Однако по тону высказываний руководителей «Динамо» можно сделать вывод, что Клебер и Ринкон, скорее всего, уже не станут вновь основными игроками команды. По словам Чохонелидзе, в будущем приток легионеров в команду будет серьезно ограничен, а основная ставка при комплектовании будет сделана на воспитанников клубной академии.