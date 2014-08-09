Мужская и женская сборные Украины выиграли в очередном туре Олимпиады

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Мужская команды выиграла у сборной Швейцарии со счетом 3,5:0,5 очка. Василий Иванчук выиграл у Яника Пеллетье, Руслан Пономарев - у Яна Галлахера, Александр Моисеенко - у Оттмара Курманна. Вничью сыграли Павел Эльянов и Никос Георгиадис.

В свою очередь, женская сборная Украины одолела команду Болгарии со счетом 3:1. Вничью сыграли Анна Музычук - Антуанета Стефанова и Инна Гапоненко - Магдалена Войска. Мария Музычук одолела Иванку Виденову, а Наталья Жукова выиграла у Анастасии Николовой.

Таким образом, после 6 туров у мужской сборной Украины 9 командных очков из 12 возможных и 17 личных из 24 возможных. Команда занимает 20-е место в таблице. У женской сборной 9 командных и 16 личных очков. Она занимает в таблице 16-е место.

Как сообщал УНИАН, 41-я Всемирная шахматная Олимпида проходит в Тронхейме (Норвегия) с 1 по 14 августа.