Украина в плей-офф: без Лиги чемпионов, но с перспективами в Лиге Европы

Если успехи украинских команд на футбольных полях были минимальными – лишь одна из трех выполнила свою задачу, то жеребьевка дает повод с оптимизмом смотреть в будущее. Сезон только стартовал как в Украине, так и в Европе. А, значит, наши клубы будут только прогрессировать и все больше «входить в сезон».

К сожалению, представительство Украины в новом сезоне уже не будет максимальным. Это стало понятно после вылета одесского «Черноморца». Да и перспективы луганской «Зари» в плей-офф кажутся не столь радужными. Но, четверка грандов отечественного футбола в своих турнирах разочаровать не должна.

В жеребьевке не приняли участие донецкий «Шахтер» и киевское «Динамо», которые гарантированно будут выступать в Лиге чемпионов и Лиге Европы, соответственно. После раунда плей-офф к ним должны примкнуть днепропетровский «Днепр» и харьковский «Металлист».

«Днепр» - потеряли шанс из-за неподготовленности

За всю историю Лиги чемпионов (турнир стал правопреемником Кубка европейских чемпионов в сезоне 1991/92), Украину в основном турнире представляли лишь два клуба – киевское «Динамо» и донецкий «Шахтер». Год назад, в сезоне 2013/14, шанс дебютировать в главном еврокубке получил харьковский «Металлист». Но, будучи сильнее греческого ПАОКа на футбольном поле в третьем квалификационном раунде, харьковский клуб оказался бессилен перед судейской спортивной Фемидой в Лозанне, оставшись за бортом раунда плей-офф и без шансов попасть в основной турнир.

Год спустя черед дебютировать пришел днепропетровскому «Днепру». И, казалось, у команды очень хорошие перспективы в борьбе с датским «Копенгагеном». Впрочем, все оказалось намного сложнее, чем думали рядовые украинские болельщики и специалисты. Самое удручающее, что дело оказалось не в сопернике, а в самом «Днепре». Днепропетровцы были совершенно не готовы к этим матчам, о чем, после второй игры, прямо сказал Мирон Маркевич. «К играм ЛЧ нужно готовиться намного серьезнее», - отметил наставник команды.

Что имел в виду Мирон Богданович, видимо, знает только он сам. Но такого слабого «Днепра», как в этих двух матчах, мы не видели уже давно. Главная причина кроется в том, что, по составу, «Днепр» очень сильно отличался от команды образца весенней части сезона 2013/14. Появилось много новых фамилий. При этом произошедшие замены оказались явно не равноценными.

На левом фланге обороны игрока сборной Хорватии Ивана Стринича заменил Владимир Полевой, в активе которого выступления за «Металлург» (Запорожье), «Арсенал» (Киев) и «Металлург» (Донецк). При этом свой последний клуб Полевой покинул на правах свободного агента, после чего и подписал контракт с «Днепром». Младен Бартулович, который и раньше принадлежал «Днепру», но все время скитался по арендам («Кривбасс», «Арсенал», «Карпаты»), вернулся в команду и вышел в стартовом составе. Впрочем, вышел не от хорошей жизни «Днепра». Просто в центре поля Ротаня и Жулиано заменить некем. Дисквалифицирован на игру с «Копенгагеном» был и еще один лидер команды - Роман Зозуля. Наконец, еще один новичок «Днепра» - Лео Матос - элементарно еще не успел найти себе места в команде. Маркевич его использует на разных позициях, но с «Днепром» игрок единым целым пока не стал.

Очень сильно влияет на команду в начале сезона и второй немаловажный фактор – смена тренера. Четыре года «Днепр» играл под руководством Хуанде Рамоса. И, стоит отметить, команда и тренер привыкали друг к другу очень долго. Было достаточно много кризисных моментов, когда даже поговаривали, что Рамос должен уйти. Но он доработал свой контракт до конца, и, в последний сезон, вывел команду на пик – второе место в Премьер-лиге и путевка в ЛЧ. К сожалению, продлить свои отношения с днепропетровским клубом в тех условиях, в которых Украина оказалась сейчас, испанец не решился.

На тренерском мостике клуба пришел черед Мирона Маркевича. Если многие считают, что между этими двумя специалистами очень много общего, то, как минимум, ментально и психологически они совсем разные. Эмоциональный «взрывной» Рамос как-то совсем не вяжется с крайне спокойным флегматичным Маркевичем. Более того, в «Металлисте» Маркевич тоже выстраивал команду годами, пока добился от нее стабильно высоких результатов. И в других командах получалось так, что он всегда «долго запрягает». Наконец, Маркевичу сейчас просто не на кого опереться: вместе с Рамосом ушел весь тренерский штаб, состоявший из испанцев. Поэтому «связующих» между тренером и командой просто не осталось.

Разумеется для команды это тоже был шок, как бы игроки не относились к новому специалисту. Ведь у игроков полностью все поменялось - тренировочный процесс, установки, видение игры… Как показывает практика, зачастую, привыкание по линиям тренер-команда и команда-тренер бывает очень долгим. Очевидно, что это все впереди и у «Днепра». Наконец, бывший клуб Маркевича - харьковский «Металлист» - под его руководством всегда долго входил в сезон. Форму команда набирала к осени – середине сентября. А ведь, в данном конкретном случае, нужно было прямо сейчас целенаправленно готовиться к игре с «Копенгагеном». Возможно, именно это имел в виду тренер в послематчевом интервью, сетуя на то, что к матчам ЛЧ нужно готовиться серьезнее.

И еще один момент. Тренерская философия Маркевича подстроена под контроль мяча, как он сам говорит - играть в футбол, а не мучиться. «Забудьте о счете, думайте о футболе. Будет игра, будет и результат», - нередко внушает своим подопечным Маркевич. Впрочем, загвоздка в том, что под такой подход нужно иметь определенных игроков. В «Металлисте» полузащиту составляли исключительно «футбольные романтики» бразильцы-аргентинцы, которые изначально воспринимают такую философию. А в «Днепре» компания более разношерстная - и по странам, и по игровым характеристикам. И далеко не все игроки разделяют такой подход.

В общем, «Копенгаген», представший, как всегда, командой крепкой, выстроенной и организованной, выиграл эту двухматчевую дуэль и вышел в плей-офф абсолютно справедливо – 0:0, 2:0. К тому же, в межсезонье в команду вернулся тренер Сольбаккен, с которым датчане добились своих самых громких побед. Например, однажды, оставив за бортом группового турнира ЛЧ «Манчестер Юнайтед».

«Днепру» же, чтобы решать задачу по выходу в Лигу чемпионов, нужно иметь совсем другой уровень исполнителей. Даже если бы команда вышла в плей-офф, там соперники были бы горазды выше по классу «Копенгагена» - лондонский «Арсенал», немецкий «Байер» (Леверкузен) неаполитанский «Наполи», французский «Лилль». С этим составом «Днепр», в любом случае, противопоставить им ничего бы не смог.

Впрочем, теперь команду ждет совсем другой турнир - Лига Европы, и, соответственно, соперники ниже классом. Так, оппонент по плей-офф хорватский «Хайдук» из Сплита, лишь с разницей в один мяч по сумме двух матчей обыграл казахстанский «Шахтер» из Караганды – 2:4 и 3:0. И, по большому счету, «Днепр» обязан проходить в основной этап – групповой турнир соревнований.

Кстати, интерес вокруг этого противостояния будет подогревать одно обстоятельство. На прошлой неделе хорватский клуб заключил контракт с экс-игроком киевского «Динамо» Артемом Милевским. Кому, как не ему, знать слабые и сильные стороны украинского клуба и попытаться стать джокером «Хайдука» в этом матче.

«Черноморец» - три команды за год

После того, как одесский «Черноморец» успешно выступил в прошлом сезоне в группе ЛЕ, а в 1/16 финала едва не выбил из турнира французский «Лион», команда вступала в новый сезон с весьма амбициозными планами касательно еврокубков. И уж к игре с хорватским «Сплитом» точно подходила в статусе фаворита.

Но, статус статусом, а, на сегодняшний день, у команды большие проблемы. Преодолеть их, даже в игре со столь скромным соперником, она не смогла. За календарный год у тренера одесситов Романа Григорчука это, по сути, третья команда. Прошлой осенью «Черноморец» входил в сезон вполне боеспособным коллективом, наделавшим немало шороху в групповом турнире Лиги Европы. А уже зимой, в разгар политический событий в Украине, ушли все легионеры, и команда стала совсем другой. Наконец, большие перестановки нынешним летом привели к тому, что команда уже третья. В нынешнее межсезонье ушли Антонов, Лео Матос, Окриашвили, Ребенок, Валеев и другие игроки. Им на замену пришли Назаренко, Гречишкин, Шиндер, Фомин, Сиваков... Все игроки с именем, достаточно известные украинскому болельщику, и с перспективой играть в основе. Но, опять же, все пришли с разной степенью готовности. И, в любом случае, команда находится в перестроечном состоянии. Зная умение Григорчука создать команду «с нуля», можно предположить, что и этот «Черноморец» будет очень конкурентоспособен осенью в украинской ПЛ. Чуть позже. Пока же, тренеру банально не хватило времени.

Земляки «Хайдука» из команды «Сплит», как и предполагалось, ничего из себя не представляют. Но, как любой балканский коллектив, неудобный и, по-спортивному, «противный». Против них нашим клубам всегда играть тяжело. И «Черноморец» не стал исключением, уступив по сумме двух матчей – 0:2, 0:0.

Таким образом, стоит констатировать очень обидную потерю. Перспективная команда, которая и в этом сезоне могла бы «навести шороху» в Европе, оказалась в очень трудной ситуации в самый неподходящий момент. И осталась за бортом еврокубков, как минимум, на год.

«Заря» - победить вопреки всему

Луганская «Заря» стартовала в нынешнем сезоне в еврокубках гораздо раньше остальных украинских клубов. И, для начала, в середине июля без проблем обыграла по сумме двух матчей скромный албанский «Лячи». Теперь же она попала на очень крепкий норвежский «Мольде».

Норвежцы изначально считались явными фаворитами в этом противостоянии. Соперник – более классный, опытный, регулярно играет в еврокубках, а, в данный момент, лидирует в чемпионате Норвегии, который в самом разгаре (турнир, в отличие от большинства европейских стран, проходит по системе весна-осень).

«Заря», в свою очередь, испытывает едва ли не самые кризисные времена в своей истории. Если не финансово, то морально - точно. Луганская команда, по известным причинам, уже несколько месяцев не проводит домашние матчи на своем родном стадионе, по этим же причинам несет колоссальные потери состава, когда игроки разбегаются при первой же попавшейся возможности, испытывает колоссальное психологическое давление… В общем, в последнее время все против «Зари».

Тем не менее, чудеса в футболе иногда случаются. Гостевой матч против «Мольде» не показал ни один украинский телеканал, но, благодаря Интернету, игра в целом, и ее отдельные, самые яркие фрагменты, стали достоянием общественности. Безусловно, в первую очередь, феноменальная игра вратаря луганчан Никиты Шевченко. Это был «звездный час» молодого 21-летнего голкипера, арендованного «Зарей» у донецкого «Шахтера». Несколько сэйвов, два отраженных пенальти (первый из них - в критический момент, на 86-й минуте), хладнокровная игра на последнем рубеже в противостоянии с имеющим полное преимущество соперником. Можно сказать, что юный вратарь «на собственных плечах» затащил «Зарю» в плей-офф, позволив ей выиграть и матч, и двухматчевое противостояние, в целом – 1:1 и 2:1.

Можно отметить, что «Заря» уже прыгнула выше головы. Особенно, учитывая неудачный старт в УПЛ и, в частности, проигрыш дебютанту «Олимпику».

Теперь - соперник куда более серьезный. В «Фейеноорде» из Роттердама собрана довольно приличная команда. А едва ли не половина игроков, выступала нынешним летом в составах различных национальных сборных на чемпионате мира в Бразилии. Разумеется, шансы в противостоянии с голландцами у «Зари» минимальны. Даже с учетом того, что ответный – решающий – матч пройдет на поле украинской команды. В данном случае, в Киеве. Впрочем, одно маленькое чудо футболисты «Зари» уже совершили. Почему бы им не замахнуться на еще одно…

«Металлист» - начнет с «Рухом»

Единственная команда, принимавшая участие в пятничной жеребьевке и еще не выступавшая на международной арене в нынешнем сезоне, это харьковский «Металлист». Свой путь в Европу команда начнет играми с польским «Рухом» из Хожува.

Как уже неоднократно отмечалось, традиционной для харьковчан является проблема весьма посредственного уровня украинских исполнителей. Переход Кулакова из «Днепра» решить ее никак не может. И, скорее всего, «Металлист» в нынешнем сезоне будет хорош на определенных участках турнирной дистанции, но на весь сезон команду, как обычно, не хватит.

Подопечные нового тренера Игоря Рахаева начали сезон посредственно. Выиграв в гостях у луганской «Зари» (2:1), затем харьковчане, с таким же счетом дома, уступили киевскому «Динамо». Причем, киевлянам они проиграли, что называется, «без шансов». Показательным, в плане перспектив на сезон, должен стать следующий матч против донецкого «Шахтера».

Что касается соперника харьковчан в еврокубках, то «Рух» является одним из самых титулованных клубов Польши (14-кратный чемпион страны). Но в последние десятилетия команда из Хожува ничем не славится. 14-й титул чемпиона страны команда выиграла в далеком 1989-м, ровно четверть век назад. Правда, в сезоне 2013/14 команда заняла второе место в Экстраклассе (сильнейшей польской лиге), благодаря чему и попала в еврокубки.

Тем не менее, завсегдатай группового этапа Лиги Европы обязан доказать свой класс. Тем более что по именам «Металлисту» достался самый легкий оппонент в плей-офф из всех украинских клубов.

… Очередные игры украинских команд в еврокубках предстоят уже очень скоро. Через две недели первые матчи, через три – ответные. Времени на раскачку практически нет. А, значит, ближайшие 13 дней стоит провести с максимальной пользой. Ведь в дальнейшем клубы ждет куда более ощутимая выгода: и материальная - от УЕФА (за участие в еврокубках), и в плане престижа.

Кирилл Стадниченко