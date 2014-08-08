РФС утвердил три крымских клуба в качестве участников чемпионата России

Об этом сообщается в официальном релизе РФС.

В частности, утвержден состав участников Всероссийских соревнований по футболу среди клубов второго дивизиона ПФЛ зона «ЮГ», а также календарь соревнований по футболу среди клубов второго дивизиона ПФЛ зона «ЮГ».

В числе клубов фигурируют «Жемчужина» (Ялта), «СКЧФ Севастополь» (Севастополь), «ФК ТСК» (Симферополь).

Это решение является окончательным. Таким образом, крымские клубы будут выступать в сезоне 2014/15 во внутренних российских футбольных соревнованиях.

Ранее сегодня сообщалось, что назначенный на 8 августа матч 1/256 финала Кубка России, в котором «СКЧФ Севастополь» должен был сыграть с симферопольским «ТСК» сегодня не состоится. Матч был перенесен на более позднюю дату.

Как сообщал УНИАН, Бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) 31 июля утвердило выступление клубов из Крыма и Севастополя в сезоне-2014/15 во втором дивизионе первенства России зоны "Юг" при условии прохождения ими необходимых процедур допуска к соревнованиям, которые продолжаются в текущие дни. В турнире указанной зоны выступят севастопольский СКЧФ, симферопольский ТСК и ялтинская "Жемчужина".

Вместе с тем, это решение противоречит нормам международной и европейской футбольных ассоциаций - ФИФА и УЕФА, согласно которым клубы из одной футбольной ассоциации (в данном случае - украинской), не могут самовольно переходить в другую. Как известно, ФФУ разрешения украинским клубам на переход под юрисдикцию РФС не давало. В связи с этим, РФС может оказаться в международной изоляции, быть изганной из членов ФИФА и УЕФА. Кроме того, у России могут забрать право на организацию ЧМ-2018.

В УЕФА в последние дни заявляют, что пока изучают этот вопрос. В ФФУ пообщещали определиться с официальной позицией относительно решения РФС на Исполкоме организации. Правда, с датой заседания члены федерации пока не определились.