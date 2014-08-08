Чемпионы Украины и России не сыграют в одной группе Кубка УЕФА по мини-футболу

Об этом сообщается в официальном релизе УЕФА.

Харьковчане теперь сыграют в группе 4 с трехкратным победителем Кубка УЕФА испанским клубом "Интер-Мовистар" и словенским "Кобаридом". Четвертым участником этой группы станет победитель группы А предварительного раунда, в которую входят «Ховокубо» (Голландия), «Эден Колледж» (Дублин, Ирландия), «Стамбул Юниверситеси» (Турция) и «Рексхем Футзал Клуб» (Уэльс). Соревнования в этой группе пройдут в Ирландии.

Как сообщал УНИАН, 3 июля состоялась жеребьевка основного раунда, и "Локомотив" попал в группу 3, которую принимает "Дина" на своей площадке, в подмосковном Троицке. Однако в свете текущей политической ситуации Российский футбольный союз (РФС) и Федерация футбола Украины (ФФУ) выразили опасения по поводу безопасности проведения матчей между российскими и украинскими командами в турнирах УЕФА. Рассмотрев их заявление и изучив уровень безопасности в регионе, 17 июля рабочая группа УЕФА по чрезвычайным ситуациям решила, что российские и украинские клубы не могут пересекаться в турнирах УЕФА до дальнейших распоряжений.

Поскольку ФФУ желала избежать поездки украинского клуба в Москву, была проведена новая жеребьевка, по регламенту которой "Локомотив" должен был поменяться местами с клубом из корзины, использовавшейся при июльской жеребьевке.

Любопытно, что в отличие от ФФУ харьковский клуб не опасается игр в Москве. С 19 по 21 авгутса "Локомотив" примет участие в «Dina Open Cup», где в гости к сильнейшейму российскому клубу помимо украинского чемпиона приедет тот же испанский "Интер-Мовистар" и лучшая команда Беларуси – минская «Столица». 19 августа состоятся полуфиналы «Интер Мовистар» – «Локомотив» и «Дина» – «Столица», а через день – матч за 3-е место и финал.