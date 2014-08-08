Менеджер Кличко: «Не понимаю, как Владимиру удается сохранять хладнокровие»
Менеджер чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA, WBО, IBO и журнала «The Ring Magazine» Владимира Кличко немец Бернд Бенте, утверждает, что в ближайшее время его боксер не намерен встречаться с последним чемпионом королевской весовой категории из США Шенноном Бриггсом.
Об этом сообщает sportbox.ru.
"В настоящий момент Бриггс не находится в поле зрения Кличко, — приводит слова Бенте Boxing News Online. — Он ждет победителя встречи между Деонтеем Уайлдером и Бермейном Стиверном, или же Дерека Чисоры с Тайсоном Фьюри. Объединение всех поясов всегда являлось главной целью Владимира".
Бенте также хвалит Кличко за соблюдение спокойствия во время эскапад скандального Бриггса.
"Помните, каким спокойным он оставался после плевка Чисоры? — продолжил менеджер. — Я сам не понимаю, как ему тогда удалось сохранить спокойствие. Подобные вещи не выводят его из себя и не вызывают негативных реакций".
Как сообщал УНИАН, сейчас Владимир Кличко продолжает подготовку к бою с болгарином Кубратом Пулевым, который состоится 6 сентября в Гамбурге (Германия).
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