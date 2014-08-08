Менеджер Кличко: «Не понимаю, как Владимиру удается сохранять хладнокровие»

Об этом сообщает sportbox.ru.

"В настоящий момент Бриггс не находится в поле зрения Кличко, — приводит слова Бенте Boxing News Online. — Он ждет победителя встречи между Деонтеем Уайлдером и Бермейном Стиверном, или же Дерека Чисоры с Тайсоном Фьюри. Объединение всех поясов всегда являлось главной целью Владимира".

Бенте также хвалит Кличко за соблюдение спокойствия во время эскапад скандального Бриггса.

"Помните, каким спокойным он оставался после плевка Чисоры? — продолжил менеджер. — Я сам не понимаю, как ему тогда удалось сохранить спокойствие. Подобные вещи не выводят его из себя и не вызывают негативных реакций".

Как сообщал УНИАН, сейчас Владимир Кличко продолжает подготовку к бою с болгарином Кубратом Пулевым, который состоится 6 сентября в Гамбурге (Германия).

Читайте все новости о бое Владимир Кличко — Кубрат Пулев благодаря пресс-туру в Гамбург, организованному ТМ «Агробизнес».