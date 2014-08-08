Тренеру "Днепра" будет интересно сыграть с "Хайдуком"

Об этом сообщает пресс-служба ФК "Днепр".

В частности, тренер отметил: ""Хайдук" - добротная команда, хорошо играет в атаке, проповедует комбинационный футбол. В двух матчах с карагандинским Шахтером хорваты забили 5 мячей, правда, и пропустили четыре. Видел команду в деле раньше, но сейчас нужно будет изучать по-новому, ведь там каждый год меняется значительная часть состава. Будем разбирать их игру и готовиться. Нам будет интересно сыграть, и, думаю, сопернику тоже".

Как сообщал УНИАН, ранее в пятницу состоялась жеребьевка раунда плей-офф квалификации Лиги Европы УЕФА. Согласно результатам жеребьевки были составлены следующие пары: "Днепр" - "Хайдук" (Сплит, Хорватия), "Рух" (Хожув, Польша) - "Металлист", "Фейеноорд" (Роттердам, Нидерланды) - "Заря".

Матчи этой стадии соревнований состоятся 21 и 28 августа.