"Днепр" сыграет в плей-офф Лиги Европы с командой Милевского

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка раунда плей-офф квалификации Лиги Европы, по итогам которой определились соперник трех украинских клубов в Лиге Европы - днепропетровского "Днепра", харьковского "Металлиста" и луганской "Зари".

Об этом сообщает оифциальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Согласно результатам жеребьевки были составлены следующие пары: "Днепр" - "Хайдук" (Сплит, Хорватия), "Рух" (Хожув, Польша) - "Металлист", "Фейеноорд" (Роттердам, Нидерланды) - "Заря". Победители пар выйдут в основной турнир Лиги Европы - групповой этап. Матчи состоятся 21 и 28 августа.

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