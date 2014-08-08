"Днепр" сыграет в плей-офф Лиги Европы с командой Милевского
14:22, 08 августа 2014Спорт
0
В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка раунда плей-офф квалификации Лиги Европы, по итогам которой определились соперник трех украинских клубов в Лиге Европы - днепропетровского "Днепра", харьковского "Металлиста" и луганской "Зари".
Лига Европы / uefa.com
Об этом сообщает оифциальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Согласно результатам жеребьевки были составлены следующие пары: "Днепр" - "Хайдук" (Сплит, Хорватия), "Рух" (Хожув, Польша) - "Металлист", "Фейеноорд" (Роттердам, Нидерланды) - "Заря".
Победители пар выйдут в основной турнир Лиги Европы - групповой этап.
Матчи состоятся 21 и 28 августа.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter