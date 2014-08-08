Матч Кубка Дэвиса Украина - Бельгия состоится в киевском Дворце спорта
13:15, 08 августа 2014Спорт
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Матч Кубка Дэвиса по теннису между национальными сборными Украины и Бельгии состоится во Дворце спорта в Киеве.
Сборные Украины и Бельгии сыграют матч Кубка Дэвиса в Киеве / daviscup.com
Об этом сообщает официальный сайт соревнований.
Матч Украина - Бельгия пройдет в рамках плей-офф Мировой группы. Победитель матча получит право выступить в сезоне-2015 в компании 16 сильнейших команд мира, непосредственно оспаривающих "Серебряную салатницу" - Кубок Дэвиса.
Этот трофей является самым престижным в командным соревнованиях в этом виде спорта. Кубок Дэвиса называют неофициальным чемпионатом мира для национальных сборных. Официального турнира под названием Чемпионат мира для национальных сборных в теннисе не существует.
Матч Украина - Бельгия состоится 12-14 сентября.
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