Матч Кубка Дэвиса Украина - Бельгия состоится в киевском Дворце спорта

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Матч Украина - Бельгия пройдет в рамках плей-офф Мировой группы. Победитель матча получит право выступить в сезоне-2015 в компании 16 сильнейших команд мира, непосредственно оспаривающих "Серебряную салатницу" - Кубок Дэвиса.

Этот трофей является самым престижным в командным соревнованиях в этом виде спорта. Кубок Дэвиса называют неофициальным чемпионатом мира для национальных сборных. Официального турнира под названием Чемпионат мира для национальных сборных в теннисе не существует.

Матч Украина - Бельгия состоится 12-14 сентября.