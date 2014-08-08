Соперник Кличко считает, что сегодня супертяжелый вес сильнее, чем в эпоху Тайсона

Об этом он заявил в одном из предматчевых интервью, сообщает Sportbox.ru со ссылкой на Worldboxingnews.

«Тот факт, что супертяжелый вес в Америке не находится на должном уровне, не означает, что дело подобным образом обстоит во всем мире, — говорит Пулев. — Как раз наоборот, считаю, что сегодня королевская категория лучше, чем во времена Тайсона. Имеется немало настоящих бойцов, очень сильных боксеров. Хотел бы выступить за океаном, но до сих пор мне не представлялась подобная возможность. Также хорошо было бы провести бой с Тайсоном Фьюри, чтобы закрыть ему рот».

Как сообщал УНИАН, бой Кличко-Пулев состоится 6 сентября в немецком Гамбурге.

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