Луганская "Заря" вышла в плей-офф Лиги Европы

Судьба матча была решена на предпоследней минуте.

Игра началась атаками "Зари" и уже на 2-й минуте Никита Каменюка точным ударом открыл счет. Но, уже на 43-й минуте Гульбраннсен сравнял результат. Этот результат был повторением счета первого матча, который команды провели в Киеве. Но, в самой концовке на 89-й минуте игры игрок "Зари" Любенович навесил со штрафного, и норвежец Форрен зацепил мяч, который отлетел в сетку - автогол игрока "Мольде". Любопытно, что за минуту до этого Форрен не забил пенальти, который отразил вратарь луганчан Никита Шевченко. Норвежцы бросились в атаку с надеждой во чтобы то ни стало спасти матч и даже получили право на еще один пенальти. И вновь не забили его. Удар Эльюнусси вновь отбил вратарь "Зари".

Таким образом, по сумме двух матчей "Заря" выиграла со счетом 3:2 и прошла в заключительный раунд квалификационных соревнований - плей-офф Лиги Европы.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня выбыл из борьбы в Лиге Европы одесский "Черноморец", уступивший по сумме двух матчей хорватскому "Сплиту".