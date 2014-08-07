Лига Европы, 3-й раунд, "Черноморец" - "Сплит": видео онлайн-трансляция

В Одессе проходит ответная игра третьего квалификационного раунда соревнований.

В этом противостоянии фаворитом выступает хорватский клуб, который ровно неделю назад выиграл домашний матч со счетом 2:0. Тем не менее, одесситы полны решимости взять реванш и пройти в плей-офф второго по значимости еврокубкового турнира.

По словам главного тренера «Черноморца» Романа Григорчука, «мы нацелены на завтрашнюю игру, мы понимаем, что мы проиграли и проиграли с противным счетом - 2:0. Но даже, если бы у нас был один шанс, мы бы говорили, что сделаем все возможное, чтобы его использовать. А я думаю, что у нас есть больше, чем один шанс».

Также тренер отметил, что ему бы хотелось, чтобы команда уже после первого тайма выигрывала со счетом 5:0, но, если серьезно, то "готов играть в футбол до утра ради путевки плей-офф".

Для того чтобы попасть в следующий раунд соревнований, одесситам необходимо выигрывать с крупным счетом - с разницей в три или более мячей (3:0, 4:1 и т.д.). В случае победы с разницей в 2 мяча (3:1, 4:2 и т.д.) в следующий круг выйдут хорваты, которые получат преимущество за счет голов забитых на выезде. В случае повторения результата игры в Сплите (2:0 в пользу хозяев поля) будет назначено дополнительное время, а при необходимости - серия пенальти.

Явным фаворитом ответного матча аналитики букмекерских контор считают "Черноморец". На победу одесситов ставки принимаются с коэффициентом 1,82 к 1, на ничью - 3,6 к 1, на победу хорватов - 4,9 к 1.

Фаворитом же в борьбе за путевку в следующий раунд - победу по сумме двух матчей - считается "Сплит". На проход хорватов ставки принимаются из расчета 1,2 к 1, в то время как на проход "Черноморца" - 4,7 к 1.

Стали известны стартовые составы команд:

"Черноморец": 12. Безотосный, 33. Слинкин, 52. Тейку, 10. Гай, 8. Ковальчук К., 17. Аржанов, 32. Сиваков, 42. Зубейко, 26. Шиндер, 9. Диденко, 19. Фомин.

Запасные: 13. Мартыщук, 25. Мартыненко, 24. Гречишкин, 39. Опанасенко, 94. Данченко О., 28. Назаренко, 22. Кабаев.

"Сплит": 30. Вукович, 3. Главина, 6. Глумац, 9. Билич, 14. Роце, 16. Радотич, 17. Рог, 19. Дуймович, 24. Видович, 26. Галович, 34. Белль.

Запасные: 12. Загорац, 6. Вргоч, 7. Войнович, 10. Эрцег, 11. Багарич, 15. Квешич, 29. Ибрикс.