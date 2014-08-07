Футболисты "Динамо" и "Ворсклы" дисквалифицированы на три игры каждый

Об этом сообщает пресс-служба ФФУ.

По три матча дисквалификации получили футболисты Дамагой Вида («Динамо») и Олег Баранник («Ворскла»), которые совершили тождественные нарушения - умышленный удар соперника, который не владеет мячом. Инциденты имели место 25 июля 2014 года во время матча 1-го тура чемпионата «Динамо» - «Ворскла».

Капитан «ворсклян» Армен Даллку, удаленный с поля в матче 2-го тура чемпионата «Ворскла» - «Шахтер» за аналогичное нарушение, также пропустит три матча.

Кроме того, за опасное нападение на соперника, который владеет мячом, с вероятностью нанесения травмы в матче 1-го тура чемпионата первой лиги «Гелиос» (Харьков) - «Нефтяник-Укрнафта» (Ахтырка), игрок ахтырской команды Д. Антонюк отстранен на два матча.

Два матча пропустит футболист команды «Черкасский Днепр» А. Бурлин, удаленный с поля за опасное нападение на соперника, который владеет мячом, с вероятностью нанесения травмы в матче 2-го тура чемпионата второй лиги с командой «Кремень» (Кременчуг).