На шахматной Олимпиаде проиграли и мужская и женская сборные Украины

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Мужская команда сенсационно уступила сопернику, который находится намного ниже в рейтинге. Так, на первой доске Василий Иванчук белыми проиграл Рустаму Касымджанову. Также проиграл свою партию Антон Коробов, не совладавший с Яхонгиром Вахидовым. Победы добился Павел Эльянов, одолевший Марата Джумаева, а Руслан Пономарев и Антон Филиппов сыграли вничью.

В свою очередь, в матче женского турнира Украина - Сербия, партии Анна Музычук - Наташа Бойкович и Наталья Жукова - Мария Ракич завершились вничью. А вот Мария Музычук уступила Йоване Войнович, равно как и Анна Ушенина проиграла Анжеле Стоянович.

Таким образом, после 5-и туров у мужской сборной Украины 7 из 10 возможных командных очков и 13,5 из 20 личных. Украинцы занимают 28-е место в турнирной таблице. У женской сборной также 7 из 10 командных очков, а личных на пол-балла меньше - 13 из 20. Тем не менее, за счет дополнительных показателей, команда находится выше в своей турнирной таблице - на 22-м месте.

Как сообщал УНИАН, 41-я Всемирная шахматная Олимпиада в Тромсе (Норвегия) проходит с 1 по 14 августа.