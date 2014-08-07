Футбольные клубы Крыма дебютируют в российских соревнованиях 8 августа

Об этом президент севастопольского СКЧФ (Спортивного клуба Черноморского флота) Александр Красильников заявил в интервью агентству Р-Спорт.

"8 августа мы играем в матче на Кубок России против ТСК из Симферополя на его поле, и эта игра станет первой в рамках официальных российских соревнований", - сказал Красильников.

По его словам, в этот же день свой первый матч в рамках Кубка России проведет и "Жемчужина" из Ялты, которая встретится с футбольным клубом "Сочи".

Как сообщал УНИАН, Бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) 31 июля утвердило выступление клубов из Крыма и Севастополя в сезоне-2014/15 во втором дивизионе первенства России зоны "Юг" при условии прохождения ими необходимых процедур допуска к соревнованиям, которые продолжаются в текущие дни. В турнире указанной зоны выступят севастопольский СКЧФ, симферопольский ТСК и ялтинская "Жемчужина".

Вместе с тем, это решение противоречит нормам международной и европейской футбольных ассоциаций - ФИФА и УЕФА, согласно которым клубы из одной футбольной ассоциации (в данном случае - украинской), не могут самовольно переходить в другую. Как известно, ФФУ разрешения украинским клубам на переход под юрисдикцию РФС не давало.

В связи с этим, РФС может оказаться в международной изоляции, быть изганной из членов ФИФА и УЕФА. Кроме того, у России могут забрать право на организацию ЧМ-2018.

В УЕФА в последние дни заявляют, что пока изучают этот вопрос. В ФФУ пообщещали определиться с официальной позицией относительно решения РФС на Исполкоме организации. Правда, с датой заседания члены федерации пока не определились.

В свою очередь, Ассоциация юристов Украины подготовила обращение к президенту ФФУ Анатолию Конькову, в котором, в частности, говорится: "На сегодня широкой общественности не известно, было ли дано разрешение ФФУ в связи с проведением соревнований на Кубок России по футболу на территории АР Крым, которая юридически является территорией Украины. Более того, неизвестно, был ли направлен официальный письменный протест со стороны ФФУ, касательно действий РФС в УЕФА и ФИФА, в случае, если РФС в одностороннем порядке принял в свой состав клубы и организации Крыма, тем самым грубо нарушив уставные документы ФИФА. Напоминаем, что согласно ст.13 устава ФИФА все Члены должны в полном объеме, всегда и неукоснительно придерживаться устава ФИФА, в случае если такое обязательство нарушается каким-либо Членом (ассоциацией), Устав ФИФА предусматривает наложение санкций, вплоть доприостановки членства ассоциации в ФИФА. Приостановка членства ассоциации в ФИФА автоматически запрещает клубам и национальным сборным такой ассоциации принимать участие в соревнованиях, которые проводятся в рамках системы ФИФА (УЕФА). Тем самым, такая действенная санкция считается достаточной для прекращения злоупотреблений со стороны РФС касательно крымских футбольных клубов и организаций. СМИ доносили Вашу позицию касательно упомянутых событий, то, что Вы считаете Крым - частью Украины, а крымские клубы, соответственно, украинскими. Поэтому недопустимо молча наблюдать за односторонними дейтсвиями со стороны футбольной ассоциации России, необходимо использовать все доступные меры для остановки такого грубого пренебрежения футбольных правовых норм. В связи с вышесказанным призываем официально (письменно) обратится в РФС, УЕФА и ФИФА, задекларировать свое несогласие с действиями РФС и напомнить про ответственность, которая существует в рамках футбольных организаций за нарушение своих обязательств".