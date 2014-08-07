Маркевич после проигрыша "Копенгагену" заявил, что футболисты его не услышали
12:12, 07 августа 2014Спорт
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Главный тренер днепропетровского ФК "Днепр" Мирон Маркевич, который перед матчем Лиги чемпионов с "Копенгагеном" обращал внимание на то, что игроки должны избежать ошибок в центре поля и на подступах к своим воротам, после матча отметил, что футболисты его не услышали.
Футболисты не услышали Маркевича / fcdnipro.ua
Об этом он заявил в послематчевом комментарии каналу "2+2".
"Было много ошибок, особенно в середине поля. Все-таки чувствуется нехватка Ротаня и Стринича, да и команде нужны плеймейкеры. Футболисты как могли, так и играли. В желании не откажешь, но кроме желания необходимо мастерство", - отметил Маркевич.
Как сообщал УНИАН, 6 августа в ответной игре 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов "Копенгаген" переиграл "Днепр" со счетом 2:0 и прошел в следующий этап соревнований - плей-офф.
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