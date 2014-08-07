Маркевич после проигрыша "Копенгагену" заявил, что футболисты его не услышали

Об этом он заявил в послематчевом комментарии каналу "2+2".

"Было много ошибок, особенно в середине поля. Все-таки чувствуется нехватка Ротаня и Стринича, да и команде нужны плеймейкеры. Футболисты как могли, так и играли. В желании не откажешь, но кроме желания необходимо мастерство", - отметил Маркевич.

Как сообщал УНИАН, 6 августа в ответной игре 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов "Копенгаген" переиграл "Днепр" со счетом 2:0 и прошел в следующий этап соревнований - плей-офф.