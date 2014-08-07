Ольга Харлан в восьмой раз получила награду лучшей спортсменки месяца в Украине

Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.

Статуэтку, диплом и денежную премию лучшей спортсменки месяца Олимпийская чемпионка Пекина-2008 и бронзовая призерка Лондона-2012, четырехкратная чемпионка мира и семикратная чемпионка Европы по фехтованию на саблях Ольга Харлан получила от президента Национального олимпийского комитета Сергея Бубки и председателя Киевской государственной администрации, вице-президента НОК Виталия Кличко.

Харлан уже в восьмой раз получает это признание, что является рекордным достижением среди всех отечественных атлетов (престижная награда учреждена в 2005 году).

Такого признания Харлан была удостоена благодаря блестящему выступлению на чемпионате мира в Казани (Россия). На турнире лидер рейтинга Международной федерации фехтования уверенно защитила титул действующей сильнейшей саблистки планеты. Продемонстрировала свое высокое мастерство Харлан и в командном первенстве, где с подругами по сборной - Алиной Комащук, Еленой Ворониной и Ольгой Жовнир - завоевала звание бронзовых призеров чемпионата мира.

«Очень символично, что сегодня мы чествуем лучшую спортсменку Украины в июле Ольгу Харлан, которая в 17 лет - таком же возрасте как наши юные олимпийцы, покорила высшую ступень олимпийского пьедестала, перед большой аудиторией украинских атлетов, которые будут защищать цвета национального флага на юношеских Играх в Нанкине. Кстати, сделала она это в Пекине, в Китае, где и состоятся Юношеские Олимпийские игры», - сказал во время церемонии Сергей Бубка.

Во время награждения он отметил, что высокой оценки заслуживает наставник титулованной саблистки Артем Скороход, который воспитал успешную фехтовальщицу и несмотря на свой молодой возраст, уже зарекомендовал себя как профессионал с большой буквы, талантливый и прогрессивный тренер. Также Сергей Бубка выразил слова благодарности Федерации фехтования Украины во главе с ее президентом Павлом Гайдаем и вице-президентом Вадимом Гутцайтом, отметив, что эта Федерация является одной из ведущих в Украине.

В свою очередь, Вадим Гутцайт выразил слова благодарности президенту НОК Украины за поддержку и помощь, благодаря которым украинские фехтовальщики демонстрируют высокие достижения на международной арене. «Каждая победа наших спортсменов - это заслуга работы целой команды. Я благодарен НОК Украины, Министерству молодежи и спорта Украины, национальной Федерации. Благодаря слаженной и эффективной работе мы имеем такие достижения и результаты», - отметил Олимпийский чемпион Вадим Гутцайт.