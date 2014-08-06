"Днепр" выбыл из Лиги чемпионов

В Копенгагене завершился ответный матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов УЕФА, в котором днепропетровский "Днепр" проиграл "Копенгагену" со счетом 0:2.

Судьба матча решилась в концовке первого тайма.

Матч проходил в приблизительно равной игре, где обе команды имели моменты для взятия ворот. Тем не менее, в концовке тайма больше повезло хозяевам поля. На 35-й минуте отличился Андреас Корнелиус. Днепропетровцы потеряли мяч в центре поля, после чего хозяева провели стремительную контратаку, Пьер Бенгтссон с правого фланга прострелил в центр штрафной, откуда Корнелиус низом пробил в дальний от Дениса Бойко угол - 1:0.

Второй тайм начался атаками хозяев поля и уже на 53-й минуте датчане увеличили свой перевес. Башким Кадрии пробросил мяч мимо Артема Федецкого и войдя в штрафную низом пробил в дальний угол.

В оставшееся время игры "Днепр" имел преимущество, постоянно атаковал, но не смог забить даже гол престижа.

Как сообщал УНИАН, первый матч в противостоянии "Днепр" - "Копенгаген", проходивший в Киеве, завершился вничью - 0:0. Таким образом, "Копенгаген" выиграл по сумме двух матчей и прошел в раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

"Днепр" продолжит выступления в еврокубках сезона 2014/15 в плей-офф квалификации Лиги Европы.