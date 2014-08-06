Лига чемпионов, "Копенгаген" - "Днепр": видео-трансляция

Сегодня в датском Копенгагене проходит отборочный матч Лиги чемпионов УЕФА, в котором ФК "Копенгаген" принимает днепропетровский "Днепр".

Это ответный матч третьего квалификационного раунда турнира.

Днепропетровцы вылетели в Копенгаген накануне утром. В составе команды 22 футболиста, в числе которых отсутствуют лидеры команды - Роман Зозуля, Руслан Ротань и Иван Стринич. Тем не менее, даже несмотря на это, специалисты уверены в том, что "Днепр" по классу превосходит датский клуб и сможет, как минимум, дважды поразить ворота соперника. В качестве примера приводится игра в Киеве, где номинальные хозяева поля имели преимущество и не раз могли поразить ворота соперника.

Верит в свою команду и главный тренер Мирон Маркевич, который на традиционной предматчевой пресс-конференции отметил: "Они нас хорошо знают, да и мы их выучили. Не думаю, что мы будем удивлять чем-то друг друга, все будут решать футболисты, которые выйдут на поле".

Напомним, что первый матч "Днепр" - "Копенгаген" завершился вничью - 0:0. Игра, по требованию УЕФА, состоялась в Киеве.

Таким образом, в ответном матче, который состоится 6 августа в Копенгагене, днепропетровцев устроит победа либо результативная ничья (1:1, 2:2 и т.д.) В таком случае они получат преимущество за счет голов, забитых на поле соперника. В случае повторения результата киевского матча (0:0) будет назначено дополнительное время, а затем, при необходимости - серия пенальти.

По мнению аналитиков букмекерских контор, фаворитом в этой паре с минимальным преимуществом является "Днепр". На победу гостей ставки принимаются с коэффициентом 2,58 к 1, в то время как на победу "Копенгагена" - 2,96 к 1, а на ничью - 3,35 к 1.

Стали известны стартовые составы команд:

"Копенгаген": 1. Андерсен, 2. Хогли, 25. Йоргенсен М., 4. Нильссон, 3. Бенгтссон П., 18. Амарти, 8. Делани, 9. Кадрии, 10. Йоргенсен Н., 11. Корнелиус, 32. Аманкваа.

Запасные: 21. Виланд, 15. Антонссон, 6. Клаудемир, 22. де Риддер, 7. Муссис, 23. Пурье М., 24. Туту.

"Днепр": 71. Бойко, 3. Мазух, 20. Лео Матос, 44. Федецкий, 23. Дуглас Силва, 8. Полевой, 17. Политыло, 20. Канкава, 21. Бартулович, 42. Коноплянка, 99. Матеус.

Запасные: 27. Лаштувка, 14. Чеберячко, 20. Бруно Гама, 24. Лучкевич, 4. Кравченко С., 9. Калинич, 11. Селезнев.