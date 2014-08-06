Гендиректор ФК "Заря": в матче с "Мольде" обязаны играть на положительный результат

Об этом сообщает пресс-служба ФК "Заря".

В частности, Рафаилов заявил: "Скажу кратко: футболисты обязаны выходить и играть только на положительный результат. Они понимают всю ту ответственность, которую несут перед болельщиками и руководством клуба".

Говоря о проблемах команды перед игрой, гендиректор отметил: "На сегодняшний день есть как положительные, так и отрицательные факторы. Заболел и не сможет помочь нам в завтрашней встрече с «Мольде» полузащитник Иван Петряк. Зато могу отметить возвращение в строй Максима Малышева, который прилетел с нами в Норвегию".

Фактор влияния чужого стадиона и болельщиков Рафаилов оценил так: "Как говорили руководители «Мольде», они ожидают полный стадион. Городок сравнительно небольшой, но болельщиков, думаю, будет много, так как результат ещё неясен. У любой команды есть возможность пройти в следующий этап Лиги Европы".

Как сообщал УНИАН, в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы "Заря" - "Мольде" была зафиксирована ничья - 1:1. Игра состоялась в Киеве.

Таким образом, в ответном матче луганчан устроит победа или ничья с крупным счетом (2:2, 3:3 и т.д.). В случае нулевой ничей в следующий круг проходит норвежский клуб, получающий преимущество за счет гола, забитого на чужом поле. При повторении результата первой игры (1:1) будет назначено дополнительное время, а в случае необходимости - серия пенальти.