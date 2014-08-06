УНИАН проведет видео-трансляцию матча "Копенгаген" - "Днепр"

Это будет ответный матч третьего квалификационного раунда турнира.

Днепропетровцы вылетели в Копенгаген накануне утром. В составе команды 22 футболиста, в числе которых отсутствуют лидеры команды - Роман Зозуля, Руслан Ротань и Иван Стринич. Тем не менее, даже несмотря на это, специалисты уверены в том, что "Днепр" по классу превосходит датский клуб и сможет, как минимум, дважды поразить ворота соперника. В качестве примера приводится игра в Киеве, где номинальные хозяева поля имели преимущество и не раз могли поразить ворота соперника.

Верит в свою команду и главный тренер Мирон Маркевич, который на традиционной предматчевой пресс-конференции отметил: "Они нас хорошо знают, да и мы их выучили. Не думаю, что мы будем удивлять чем-то друг друга, все будут решать футболисты, которые выйдут на поле".

Напомним, что первый матч "Днепр" - "Копенгаген" завершился вничью - 0:0. Игра, по требованию УЕФА, состоялась в Киеве.

Таким образом, в ответном матче, который состоится 6 августа в Копенгагене, днепропетровцев устроит победа либо результативная ничья (1:1, 2:2 и т.д.) В таком случае они получат преимущество за счет голов, забитых на поле соперника. В случае повторения результата киевского матча (0:0) будет назначено дополнительное время, а затем, при необходимости - серия пенальти.

По мнению аналитиков букмекерских контор, фаворитом в этой паре с минимальным преимуществом является "Днепр". На победу гостей ставки принимаются с коэффициентом 2,58 к 1, в то время как на победу "Копенгагена" - 2,96 к 1, а на ничью - 3,35 к 1.

Игра в Копенгагене начнется в 21.00 по киевскому времени.

Сайт УНИАН проведет онлайн видео-трансляцию матча.