Тренер "Черноморца" : В матче со "Сплитом" у нас есть больше чем один шанс

Об этом он заявил на традиционной предматчевой пресс-конференции, сообщает пресс-служба ФК "Черноморец".

В частности, Григорчук сказал: "Мы нацелены на завтрашнюю игру, мы понимаем, что мы проиграли и проиграли с противным счетом — 2:0. Но даже, если бы у нас был один шанс, мы бы говорили, что сделаем все возможное, чтобы его использовать. А я думаю, что у нас есть больше, чем один шанс".

Говоря о сопернике, в частности, о том, что в последней игре национального чемпионата "Сплит" выступал резервным составом, Григорчук отметил: "Я бы сказал, что не полностью, а лишь частично тренер прибег к ротации. Мы должны быть готовы ко многим вариантам действий соперника. Но это не значит, что мы должны сначала думать про это. Сначала мы должны думать про свою игру. И вести так, как мы хотим себя вести. Мы хотим добиться того, чтобы мы управляли игрой, чтобы мы все сразу ставили на свои места и мы вели игру, и инициатива была наша. Наше видение футбола, как раз в этом и состоит".

Прогнозируя ход предстоящей игры, тренер отметил: "Мы не можем ничего загадывать. Конечно, всегда хочется выиграть 5:0 в первом тайме и дальше спокойно играть. Но это только шутка и так бывает редко. Игра будет очень сложная и меня не интересует, каким способом мы достигнем результата. Мы хотим пройти в следующий раунд турнира и ради этого мы готовы играть даже до утра".

Как сообщал УНИАН, в первом матче третьего отборочного раунда Лиги Европы "Черноморец" уступил в гостях хорватскому "Сплиту" со счетом 0:2.

Таким образом, для того чтобы попасть в следующий раунд соревнований, одесситам необходимо выигрывать с крупным счетом - с разницей в три или более мячей (3:0, 4:1 и т.д.). В случае победы с разницей в 2 мяча (3:1, 4:2 и т.д.) в следующий круг выйдут хорваты, которые получат преимущество за счет голов забитых на выезде. В случае повторения результата игры в Сплите (2:0 в пользу хозяев поля) будет назначено дополнительное время, а при необходимости - серия пенальти.