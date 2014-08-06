Спортшкола ХК Донбасс начнет прием детей из Славянска

В школе создадут специальную секцию, куда смогут записаться все желающие. Об этом во время рабочей поездки на Донбасс сообщил президент хоккейного клуба, народный депутат Борис Колесников.

"Наш фонд возьмёт на себя экипировку и трансфер детей на занятия в Дружковку. А тренеры из хоккейного клуба будут уделять им особое внимание. Детей, переживших ужасы боевых действий, нужно срочно выводить из состояния стресса",- подчеркнул Борис Колесников.

Напомним, ранее сообщалось, что Колесников пообещал восстановить работу общественного транспорта на Донбассе.