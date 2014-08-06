Соперник сборной Украины по хоккею получил нового главного тренера

Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея на льду (IIHF).

Плахта был помощником бывшего главного тренера российского специалиста Игоря Захаркина, который покидает команду, чтобы присоединиться к Вячеславу Быкову в тренерском штабе команды Континентальной хоккейной лиги СКА (Санкт-Петербург). Вместе с тем, Захаркин останется в польской сборной в качестве консультанта.

Захаркин тренировал поляков в течение двух лет и привел национальную команду к золотым медалям ЧМ-2014 в дивизионе 1В. По итогам турнира команда попала в Дивизион 1А, где ее соперниками на ЧМ-2015 будут национальные сборные Италии, Казахстана, Японии, Украины и Венгрии.

Как сообщал УНИАН, накануне нового главного тренера получила и сборная Украины. Место покинувшего команду российского специалиста Андрея Назарова занял украинец Александр Годынюк.