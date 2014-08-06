Президент Федерации биатлона Украины пообещал квартиры олимпийским чемпионкам

Так Брынзак прокомментировал сделанное накануне заявление чемпионки Игр-2014 Виты Семеренко о том, что обещанныя государством квартиры пока получили только две чемпионки из четырех - Елена Пидгрушная и Юлия Джима, сообщает пресс-служба Федерации биатлона Украины.

В частности, Брынзак отметил: "Я с Витой и Валентиной Семеренко неоднократно общался по этому поводу. Точно так же они не верили, что получат премиальные за победу на Олимпиаде. Так же говорили: "Нас обманули, ничего мы не получим…" Та же ситуация повторяется сейчас с квартирой. Но мы постоянно работаем над этим вопросом".

Кроме того, президент ФБУ поставил под сомнение достоверность слов Виты Семеренко: "Вита говорит, что получили две других девочки. Но во-первых, Джима квартиру тоже пока не получила, и этот вопрос мы тоже держим на контроле. А во-вторых, не надо забывать, что Вита и Валя после Олимпиады в Ванкувере уже получали квартиры, только за факт участия на Играх. Тогда мы постарались помочь решить этот вопрос, чтобы они могли останавливаться в Сумах, а не ехать домой, в село, тратя драгоценное время. Тогда ни Пидгрушная, ни тем более Джима квартир не получали".

Также Брынзак заверил, что в ФБУ делают все от них зависящее и постоянно держат "квартирный вопрос" на контроле: "Сейчас мы тоже работаем над тем, чтобы все обещанное девчонкам было предоставлено. Сессия сумского облсовета приняла решение о выделении денег на покупку квартир для Виты и Вали. Но потом, когда начали смотреть документы, оказалось, что они в своих квартирах прописаны без мужей. Потому чисто с юридической точки зрения покупать им по второй квартире за бюджетные средства государство не имеет права. Поэтому было принято решение на следующей сессии облсовета провести эти деньги по специальной статье, как премиальные от области за победу на Олимпийских Играх. Понятно, что им во время Олимпиады были обещаны квартиры. Но тогда была несколько иная ситуация в стране. Один из тогдашних чиновников (не хочу сейчас называть фамилию) по телефону пообещал выделение жилья. Тогда это можно было решить административным методом через телефонный звонок любому крупному бизнесмену. Так и планировалось купить квартиры. Но теперь, естественно, все изменилось – тех людей, которые это обещали, уже нет у власти, а сейчас мы прилагаем усилия, чтобы выполнить обещанное ими. Поэтому, повторюсь. Сестры Семеренко обязательно получат от облсовета материальную помощь, эквивалентную стоимости квартиры, и смогут, как и хотели, потратить их на строительство дома. Но для этого сейчас нужно немного понимания и терпения. Параллельно через Сумской горсовет мы решаем вопрос о выделении квартиры для старшего тренера женской сборной Григория Ивановича Шамрая. Там тоже осталось пройти голосование на сессии горсовета, по этому вопросы я также активно контактирую с мэром города".

Как сообщал УНИАН, на Олимпиаде в Сочи украинская женская четверка в эстафете (Валентина Семеренко, Вита Семеренко, Юлия Джима, Елена Пидгрушная) стали победительницами, принеся сборной Украины единственное золото Игр-2014.