Боевики захватили тренировочную базу донецкого ФК «Металлург»

Об этом сообщает Tribuna.com со ссылкой на источники, близкие к клубу.

Захват произошел во вторник поздно вечером. Других подробностей индидента пока нет.

Учебно-тренировочная база «Металлург» построена в 2004 году и находится в южной части Донецка, в районе Боссе, на побережье так называемого Донецкого моря, крупнейшего водохранилища города.

В данное время, в связи с ситуацией в регионе, ФК "Металлург" временно базируется в Ирпене (Киевская обл.) и проводит домашние матчи чемпионата Премьер-лиги в Киеве.