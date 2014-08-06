Боевики захватили тренировочную базу донецкого ФК «Металлург»
13:51, 06 августа 2014Спорт
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Тренировочную базу донецкого футбольного клуба «Металлурга» заняли боевики самопровозглашенной ДНР.
Донецкий "Металлург" остался без основной базы / metallurg.donetsk.ua
Об этом сообщает Tribuna.com со ссылкой на источники, близкие к клубу.
Захват произошел во вторник поздно вечером. Других подробностей индидента пока нет.
Учебно-тренировочная база «Металлург» построена в 2004 году и находится в южной части Донецка, в районе Боссе, на побережье так называемого Донецкого моря, крупнейшего водохранилища города.
В данное время, в связи с ситуацией в регионе, ФК "Металлург" временно базируется в Ирпене (Киевская обл.) и проводит домашние матчи чемпионата Премьер-лиги в Киеве.
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