Украинские шахматисты одержали победы в четвертом туре Олимпиады

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Мужская команда обыграла сборную Бангладеш со счетом 3:1. Вничью сыграли свои партии Василий Иванчук - Зиаур Рахман и Руслан Пономарев - Аль-Ракиб Абдулла. В свою очередь, Павел Эльянов выиграл у Энамуля Хоссейна, а Александр Моисеенко одолел Ниаза Муршеда.

Женская украинская команда обыграла сборную Турции с таким же счетом - 3:1. Свои партии выиграла Анна Музычук у Бетуль Кемре Йелдиз, и Инна Гапоненко - у Карделен Чемхан. В свою очередь, партии Мария Музычук - Кубра Озтурк и Анна Ушенина - Хайала Исгандарова завершились вничью.

Таким образом, после 4-х туров у мужской сборной Украины 7 из 8 командных очков и 12 из 16 личных, что позволило украинцам подняться на 12-е место в таблице. Женская сборная Украины после 4-х туров также набрала 7 командных и 12 личных очков, но, благодаря лучшему дополнительному коэффициенту, в турнирной таблице она занимает 9-е место.

Как сообщал УНИАН, 41-я Всемирная шахматная Олимпиада в Тромсе проходит с 1 по 14 августа.