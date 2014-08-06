На чемпионате Европы по легкой атлетике Украину будут представлять 68 спортсменов

В состав украинской сборной вошли 68 спортсменов, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.

Среди них и признанные лидеры украинской команды - главные претенденты на медали турнира - прыгуны в высоту Богдан Бондаренко и Андрей Проценко, представительница тройного прыжка Ольга Саладуха, новая рекордсменка Украины в метании копья Анна Гацько-Федусова, многоборец Алексей Касьянов, члены женской эстафетной команды 4х100 м и 4х400 м.

Состав сборной Украины выглядит следующим образом: мужчины - Игорь Бодров (100 м, 4х100 м), Виталий Корж (100 м, 4х100 м), Сергей Смелик (200 м, 4х100 м), Виталий Бутрым (400 м, 4х400 м), Евгений Гуцол (400 м, 4х400 м), Станислав Маслов (1500 м), Сергей Лебедь (10000 м), Вадим Слободенюк (3000 м с препятствиями), Денис Нечипоренко (400 м с/б, 4х400 м), Станислав Мельников (400 м с/б), Эмиль Ибрагимов (4х100 м), Роман Кравцов (4х100м), Владимир Бураков (4х400 м), Даниил Даниленко (4х400 м), Иван Бабарыка (марафон), Дмитрий Барановский (марафон), Игорь Олифиренко (марафон), Игорь Русс (марафон), Руслан Дмитренко (с/х, 20 км), Назар Коваленко (с/х, 20 км), Андрей Ковенко (с/х, 20 км), Иван Банзерук (с/х, 50 км), Игорь Главан (с/х, 50 км), Алексей Казанин (с/х, 50 км), Богдан Бондаренко (высота), Юрий Кримаренко (высота), Андрей Проценко (высота), Виктор Кузнецов (тройной), Алексей Семенов (диск), Евгений Виноградов (молот), Дмитрий Косинский (копье), Александр Ничипорчук (копье), Александр Пятница (копье), Алексей Касьянов (многоборье); женщины - Олеся Повх (100 м, 4х100 м), Наталья Погребняк (100 м, 4х100 м), Наталья Строгова (200 м, 4х100 м), Ольга Земляк (400 м, 4х400 м), Анастасия Ткачук (800 м), Анна Мищенко (1500 м), Наталья Прищепа (1500 м), Татьяна Головченко (10000 м), Ольга Скрипак (10000 м), Анна Плотицына (100 м с/б, 4х100 м), Елена Колесниченко (400 м с/б), Анна Рыжикова (400 м с/б, 4х400 м), Анна Титимец (400 м с/б, 4х400 м), Ксения Карандюк (4х100 м), Ольга Ляхова (4х400 м), Наталья Пигида (4х400 м), Кристина Стуй (4х400 м), Дарья Приступа (4х400 м), Татьяна Вернигор (марафон), Василиса Витовщик (с/х, 20 км), Инна Кашина (с/х, 20 км), Людмила Оляновская (с/х, 20 км), Ирина Геращенко (высота), Ирина Коваленко (высота), Оксана Окунева (высота), Анна Шелех (шест), Оксана Зубковская (длина), Маргарита Твердохлеб (длина), Ольга Саладуха (тройной), Руслана Цихоцкая (тройной), Ольга Голодна (ядро), Наталья Семенова (диск), Ирина Новожилова (молот), Анна Гацко-Федусова (копье), Анастасия Мохнюк (многоборье), Алина Федорова (многоборье).

Чемпионат Европы по легкой атлетике состоится с 12 по 17 августа на стадионе «Летцигрунд» в Цюрихе (Швейцария).