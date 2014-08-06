Четверка сильнейших украинских пловцов-юниоров выступят на юношеской Олимпиаде

Об этом сообщает пресс-служба Федерации плавания Украины.

Главный тренер сборной команды Украины и председатель тренерского совета Федерации плавания Украины Андрей Сердинов прокомментировал состав команды: "Наша четверка входит в двадцатку рейтинга сильнейших пловцов мира. Поэтому в Китае мы рассчитываем на очень хорошие результаты".

Также Сердинов отметил, что Михаил Романчук завоевал золото на 800 м вольным стилем и установил новый европейский рекорд на чемпионате Европы по плаванию среди юниоров. Ирина Главник дважды завоевала серебро чемпионата Европы среди юниоров в Антверпене (Бельгия) в 2012 году. Андрей Хлопцов - чемпион международной матчевой встречи по плаванию "Энергетический стандарт-2014". Анастасия Малявина в прошлом году стала серебряным призером чемпионата мира среди юниоров в Дубае, а в этом году проходила подготовку у известного американского тренера Дэвида Село.

Как сообщал УНИАН, II летние юношеские Олимпийские игры пройдут 16-26 августа в Нанкине (Китай). Участие в соревнованиях примут около трех с половиной тысяч спортсменов из 170 стран. Возраст участников 15-18 лет. Всего на Олимпиаде разыграют 184 комплекта медалей в 26 видах спорта.