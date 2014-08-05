Тренер "Днепра": "Удивлять нечем, все решат футболисты на поле"

Об этом он заявил на традиционном предматчевой пресс-конференции в Копенгагене, сообщает пресс-служба ФК "Днепр".



В частности, Маркевич отметил: "Они нас хорошо знают, да и мы их выучили. Не думаю, что мы будем удивлять чем-то друг друга, все будут решать футболисты, которые выйдут на поле".

Относительно состояния одного из лидеров команды бразильца Матеуса тренер отметил: "У нас впереди еще одна тренировка и только после нее я смогу оценить его состояние".

Вспоминая же инцидент с потасовкой между болельщиками двух команд в первом матче, Маркевич заявил: "Не хотелось бы повторения такой ситуации. Не помню, чтобы в Украине была такая ситуация, чтобы когда-либо гости страдали. Возможно, там специально сидели провокаторы. Повторюсь, в Украине никогда ничего подобного в отношении гостевых болельщиков не было".

Как сообщал УНИАН, первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА "Днепр" - "Копенгаген" завершился вничью - 0:0. Игра, по требованию УЕФА, состоялась в Киеве.

Таким образом, в ответном матче, который состоится 6 августа в Копенгагене, днепропетровцев устроит победа либо результативная ничья (1:1, 2:2 и т.д.) В таком случае они получат преимущество за счет голов, забитых на поле соперника. В случае повторения результата киевского матча (0:0) будет назначено дополнительное время, а затем, при необходимости - серия пенальти.



