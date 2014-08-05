Тренер Кличко: «Пулев уникален, он не боится Владимира»

Об этом сообщает boxingnews.com.ua со ссылкой на Bayloric TV.

«Это будет очень интересный бой, потому что Пулев – уникальный боксер. Уникален он в том, что не боится Владимира. Поэтому я думаю, что бой будет конкурентным. Владимир победит, но бой будет конкурентным. У Пулева действительно хороший джеб, да и вообще он хороший боксер. Мы уважаем его, как соперника. Мы подберем лучших спарринг-партнеров, которые могут копировать его стиль, чтобы победить его», - сказал Джеймс Али Башир.

Как сообщал УНИАН, бой Кличко - Пулев состоится 6 сентября в немецком Гамбурге.

Читайте все новости о бое Владимир Кличко — Кубрат Пулев благодаря пресс-туру в Гамбург, организованному ТМ «Агробизнес».