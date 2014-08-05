Исполком Федерации хоккея Украины утвердил Годынюка главным тренером сборной
Сегодня состоялось заседание исполнительного комитета Федерации хоккея Украины, где основным вопросом повестки дня было назначение главного тренера национальной сборной команды Украины.
На эту должность утвержден Александра Годынюка, сообщает пресс-служба ФХУ.
В начале заседания президент ФХУ Анатолий Брезвин сообщил: «Андрей Назаров обратился к нам с заявлением о прекращении действия контракта по обоюдному согласию. Причин удерживать этого тренера у нас не было и мы удовлетворили его заявление. Сразу мы начали работу по поиску нового наставника. Мы проконсультировались со специалистами, привлекли к обсуждению общественность и пришли к выводу, что пока лучшей кандидатурой на замещение вакантной должности является Александр Годынюк».
В целом кандидатура Александра Годынюка была одобрена всеми присутствующими членами исполкома, решение о его назначении было принято единогласно.
Сам тренер поблагодарил членов исполкома за оказанное доверие и выразил свое желание привлекать к работе со сборной молодых игроков. «Я внимательно слежу за молодежью. Захаров, Падакин и Скрипец уже «засветились» в сборной. Буду привлекать к работе Виталия Куклу, других талантливых хоккеистов», - сказал Годынюк.
Напомним, что соперниками национальной сборной команды Украины на чемпионате мира 2015 года в Дивизионе 1А будут команды Италии, Казахстана, Японии, Венгрии и Польши. Две лучшие команды попадут в Элитный дивизион - компанию из 16 команд, непосредственно оспаривающих титул чемпиона мира.
Как сообщал УНИАН, 30 июля в адрес Федерации хоккея Украины поступило заявление от главного тренера национальной сборной команды Украины Андрея Назарова. В документе Назаров просил досрочно прекратить действие его контракта. В тот же день президент ФХУ Анатолий Брезвин удовлетворил просьбу тренера, уволив его с поста рулевого национальной команды.