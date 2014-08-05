Исполком Федерации хоккея Украины утвердил Годынюка главным тренером сборной

На эту должность утвержден Александра Годынюка, сообщает пресс-служба ФХУ.

В начале заседания президент ФХУ Анатолий Брезвин сообщил: «Андрей Назаров обратился к нам с заявлением о прекращении действия контракта по обоюдному согласию. Причин удерживать этого тренера у нас не было и мы удовлетворили его заявление. Сразу мы начали работу по поиску нового наставника. Мы проконсультировались со специалистами, привлекли к обсуждению общественность и пришли к выводу, что пока лучшей кандидатурой на замещение вакантной должности является Александр Годынюк».

В целом кандидатура Александра Годынюка была одобрена всеми присутствующими членами исполкома, решение о его назначении было принято единогласно.

Сам тренер поблагодарил членов исполкома за оказанное доверие и выразил свое желание привлекать к работе со сборной молодых игроков. «Я внимательно слежу за молодежью. Захаров, Падакин и Скрипец уже «засветились» в сборной. Буду привлекать к работе Виталия Куклу, других талантливых хоккеистов», - сказал Годынюк.

Напомним, что соперниками национальной сборной команды Украины на чемпионате мира 2015 года в Дивизионе 1А будут команды Италии, Казахстана, Японии, Венгрии и Польши. Две лучшие команды попадут в Элитный дивизион - компанию из 16 команд, непосредственно оспаривающих титул чемпиона мира.

Как сообщал УНИАН, 30 июля в адрес Федерации хоккея Украины поступило заявление от главного тренера национальной сборной команды Украины Андрея Назарова. В документе Назаров просил досрочно прекратить действие его контракта. В тот же день президент ФХУ Анатолий Брезвин удовлетворил просьбу тренера, уволив его с поста рулевого национальной команды.