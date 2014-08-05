Определился состав сборной Украины по гребле на чемпионат мира

В их числе и Олимпийский чемпион Лондона-2012 и бронзовый призер Пекина-2008 Юрий Чебан, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.

Всего в спортивном форуме примут участие более 1000 спортсменов из 75 стран мира.

Соревнования состоятся в 12 олимпийских и 17 неолимпийских видах программ.

Состав сборной Украины выглядит следующим образом: мужчины - Виталий Цуркан, Сергей Баштовый, Роман Копистинский, Игорь Трунов, Евгений Карабута, Юрий Вандюк, Андрей Рыбачок, Павел Алтухов, Денис Коваленко, Тарас Мищук, Эльнур Ахадов, Юрий Чебан, Дмитрий Янчук, Эдуард Шеметило, Денис Камерилов, Виталий Вергелес, Александр Максимчук, Вадим Цыпан, Александр Сенкевич, Виталий Голюк; женщины - Светлана Римкевич, Мария Повх, Анастасия Тодорова, Людмила Галушко, Мария Кичасова, Ирина Грищун, Анастасия Горлова, Ольга Алехина, Александра Воловчик, Лидия Игуменова.

Чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ пройдет с 6 по 10 августа в Москве.