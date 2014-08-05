Защитник "Днепра" Федецкий считает, что в Копенгагене предстоит исторический матч

Об этом он заявил пресс-службе ФК "Днепр".

В частности, Федецкий отметил: "Вы сами должны понимать, какой у нас настрой перед завтрашней встречей. Предстоит исторический матч. Все в команде прекрасно понимают, что это поединок Лиги чемпионов. В Киеве мы услышали гимн этого турнира и хочется его слушать снова и снова. Все в наших руках, и шансы у обеих команд одинаковые даже с учетом того, что мы играем на выезде. Жаль, что не выиграли дома, но хорошо что не пропустили. Теперь надо будет забить на выезде. Необходимо будет отдать игре еще больше, чем это было в Киеве".

Говоря о сопернике защитник "Днепра" отметил: "Было сложновато, поскольку команда стремилась не пропустить. Их тактика сработала, они сыграли «на ноль» на выезде. Но у нас были моменты, просто надо было их реализовывать. Теперь это надо делать в Копенгагене — других вариантов просто нет".

Комментируя информацию о том, что в Копенгагене прохладно - температура воздуха на 10 градусов меньше, чем в Киеве, Федецкий отметил: "Это хорошо, дышать будет легче. Уже после игры скажем, помогла нам погода или нет".

Как сообщал УНИАН, первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА "Днепр" - "Копенгаген" завершился вничью - 0:0. Игра, по требованию УЕФА, состоялась в Киеве.

Таким образом, в ответном матче днепропетровцев устроит победа либо результативная ничья (1:1, 2:2 и т.д.) В таком случае они получат преимущество за счет голов, забитых на поле соперника. В случае повторения результата киевского матча (0:0) будет назначено дополнительное время, а затем, при необходимости - серия пенальти.