Украинские шахматистки не смогли обыграть испанок на Олимпиаде

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

В женском матче Анна Музычук обыграла свою соперницу Сабрину Вега Гутьеррес, Мария Музычук - Ольга Александрова и Наталия Жукова - Ана Матнадзе сыграли вничью, а Инна Гапоненко потерпела поражение от Мурилло Араназ.

В мужском матче свои партии, играя черными, выиграли Руслан Пономарев (у Джона Пауля Гомеса) и Александр Моисеенко (у Пауло Берсамины). Партии Василий Иванчук - Хуан Карлос Садорра и Антон Коробов - Эугенио Торре завершились вничью.

Ранее, в первом туре украинские мужчины обыграли команду Туниса (4:0), во втором сыграли вничью с норвежцами (2:2).

Женская сборная в первом туре уверенно победили соперниц из Люксембурга (4:0), во втором взяла верх над австралийками (3:1).

Таким образом, после 3-х туров у мужской сборной Украины 5 из 6 командных очков и 9 из 12 личных, что позволяет украинцам занимать лишь 28-е место в таблице.

Женская сборная Украины после 3-х туров набрала 5 командных и 9 личных очков. В турнирной таблице она занимает 20-е место.

Как сообщал УНИАН, 41-я Всемирная шахматная Олимпиада в Тромсе проходит с 1 по 14 августа.