Шева вошел в десятку самых сексуальных футболистов

Впереди красавчик Бэкс

Украинский форвард "Челси" Андрей Шевченко занял девятое место в опросе "Самый сексуальный футболист" по версии The People`s Club. Выиграл опрос полузащитник "Лос-Анджелес Гэлэкси" Дэвид Бекхэм. Так выглядит первая десятка: 1. Дэвид Бекхэм ("Лос-Анджелес Гэлэкси", Англия) 2. Тьери Анри ("Барселона", Франция) 3. Фредди Льюнгберг ("Вест Хэм", Швеция) 4. Криштиану Роналду ("Манчестер Юнайтед", Португалия) 5. Фернандо Торрес ("Ливерпуль", Испания) 6. Паоло Мальдини ("Милан", Италия) 7. Кака ("Милан", Бразилия) 8. Майкл Оуэн ("Ньюкасл", Англия) 9. Андрей Шевченко ("Челси", Украина) 10. Фрэнк Лэмпард ("Челси", Англия) Сегодня

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