"Ильичевец" сыграл вничью с "Черноморцем" в последнем матче тура УПЛ

Игра "Ильичевец" - "Черноморец", по взаимной договоренности сторон, проходила в Одессе.





Судьба матча решилась в первом тайме, который стал сверхрезультативным. Игра проходила с переменным успехом. Так, счет на 8-й минуте открыл игрок "Ильичевца" Алексей Довгий. А уже на 15-й минуте одессит Руслан Фомин восстановил равновесие. На 20-й минуте Анатолий Диденко уже вывел одесситов вперед. Но, на 26-й минуте, еще один игрок "Черноморца" Михаил Сиваков забил гол в собственные ворота, восстановив равновесие - 2:2. Во второй раз одесситы вышли вперед на 30-й минуте, когда Алексей Гай забил третий гол. Но, на 37-й минуте мариуполец Вячеслав Чурко в очередной раз сравнял счет - 3:3.

Во втором тайме игра была гораздо более сдержанной и обе команды не сумели забить ни одного гола.

Как сообщал УНИАН, ранее во втором туре, донецкий "Шахтер" выиграл в Полтаве у "Ворсклы" - 2:1, киевское "Динамо" в Харькове обыграло "Металлист" также со счетом 2:1, днепропетровский "Днепр" обыграл в Луцке "Волынь" - 1:0, донецкий "Олимпик" на нейтральном поле в Киеве переиграл луганскую "Зарю" - 1:0, запорожский "Металлург" обыграл ужгородскую "Говерлу" - 2:1, а львовские "Карпаты" проиграли донецкому "Металлургу" - 0:1.

Таким образом, после двух туров УПЛ максимальное количество очков сохранилось у "Шахтера", "Днепра" и "Динамо" - по 6. У "Черноморца" - 4 балла и единоличное 4-е место. У "Металлиста" - 3 очка и команда делит 5-7 места с "Волынью", запорожским и донецким "Металлургами".

