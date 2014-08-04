Тренер Пулева: «С Кличко нельзя быть пассивным и просто обниматься с ним»

Об этом сообщает gorodokboxing.com.

В частности, тренер болгарского спортсмена Отто Рамин заявляет: "Мы уже осуществили одну свою мечту — Кубрат стал обязательным претендентом на пояс IBF. И у него появился шанс завоевать корону в супертяжелом весе. На квалификацию для этого боя у нас ушло два года".

Говоря о перспективах своего подопечного в бою с Кличко тренер отметил: "Мы смотрели последние бои Кличко, и все они были разные, как и соперники. Вне всяких сомнений, украинец последовательно использует длину рук и силу удара, а также пытается работать с дальней дистанции. Наша тактика должна стать ответом на эти моменты. Ключом к успеху должна стать скорость, которой обладает Кубрат. Кличко старается работать преимущественно с дальней дистанции, бить с нее, а также сдерживать все действия соперника на средней и ближней дистанции. Наша задача и состоит в том, чтобы Пулев решил эту проблему и эффективно работал с удобной для себя дистанции. А для этого понадобится серьезная физическая сила. Также, мы работаем над техникой избежания клинча. Нельзя стоять перед Кличко или же быть настолько пассивным, чтобы вязаться с ним".

Кроме того, тренер затронул и наболевшую для команды болгарина тему допинг-контроля: "Хотелось бы отметить, что Пулев проходит допинг тесты, а Кличко отказывается от них. Что тут скажешь? Кличко просто не дает себя проконтролировать в ходе тренировочного сбора".

Как сообщал УНИАН, бой Кличко-Пулев состоится 6 сентября в немецком Гамбурге.

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